Najbliższe dni, a może nawet bardziej tygodnie, okażą się decydujące w kontekście przyszłości Roberta Lewandowskiego. Polak wciąż nie ma jasnej sytuacji, jeżeli chodzi o karierę klubową. Kontrakt wygasa z końcem sezonu i do tej pory nie zapadła decyzja, czy zostanie przedłużony. - Będę czekał na różne opcje i zdecyduję się, co będzie dla mnie i dla mojej rodziny najlepsze. Więc chwilę pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać - mówił Lewandowski w rozmowie z Canal+ Sport po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. W tle cały czas jest przyszłość reprezentacyjna u Lewandowskiego.

Lewandowski potwierdził. "Przyjadę na zgrupowanie reprezentacji Polski"

Wątek reprezentacji Polski pojawił się w wywiadzie, jakiego Lewandowski udzielił stacji Eleven Sports. Napastnik Barcelony potwierdził, że pojawi się na czerwcowym zgrupowaniu Biało-Czerwonych, jeżeli otrzyma powołanie.

- Jeśli chodzi o czerwcowe zgrupowanie, to pewnie będę i przyjadę. Wiadomo, że sytuacja z trenerem Jackiem Magierą, to zgrupowanie może być trochę inne, oddające hołd trenerowi. Z mojej strony było ważne, że będę chciał się pojawić na tym zgrupowaniu, brać w tych meczach udział. A co dalej z kadrą, to zobaczymy - powiedział.

Lewandowski odniósł się też do plotki, że mecz towarzyski z Ukrainą, który odbędzie się 31 maja, jest właśnie w tym terminie, by piłkarze udali się wcześniej na urlopy. - To mnie się pytasz? Pierwsze słyszę o tym. Nic nie słyszałem o tym - dodał napastnik Barcelony.

W trakcie najbliższego zgrupowania Polska zagra sparingi z Ukrainą (31.05) i Nigerią (03.06).

Urban namawia Lewandowskiego. "Moja rada była ogólna"

Jan Urban regularnie zaznacza w wywiadach, że namawia Lewandowskiego na to, by kontynuował on swoją karierę reprezentacyjną przy okazji cyklu eliminacyjnego do Euro 2028.

- Nie no, przekonuję go oczywiście, chociaż nie powinienem, bo to jest tak doświadczony zawodnik, tyle w życiu zdobył, że wie co ma robić. Ale oczywiście staram się go zmobilizować, żeby był dalej z nami, że ta reprezentacja stara się grać w piłkę, że ta reprezentacja kreuje sytuacje bramkowe, że z jego pomocą po prostu będzie nam łatwiej. Można powiedzieć, że moja rada była ogólna, żeby szedł tam, gdzie będzie szczęśliwy on i jego rodzina - przekazał Urban w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Do tej pory Lewandowski zagrał 165 meczów w reprezentacji Polski, w których strzelił 89 goli i zanotował 38 asyst. Żaden inny piłkarz nie może się z nim równać pod względem liczby występów i zdobytych bramek.