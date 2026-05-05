Media: Szalony pomysł PZPN. Tak chce zaplanować mecz reprezentacji Polski

To byłoby niezwykłe przedsięwzięcie na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. PZPN bierze pod uwagę zapewnienie lokalnym kibicom podwójnej dawki piłkarskich emocji. Jak podaje "Gazeta Wrocławska", 31 maja w stolicy Dolnego Śląska najprawdopodobniej swój towarzyski mecz z Ukrainą zagra reprezentacja Polski. Być może Tarczyński Arena będzie potrzebna tego samego dnia piłkarzom Śląska Wrocław.

Oto co musiałoby się stać, aby na Tarczyński Arena doszło do dwóch spotkań jednego dnia

Taki scenariusz byłby równoznaczny z niekorzystnym finiszem sezonu dla Śląska Wrocław. Wojskowi potrzebowaliby swojego stadionu w tym terminie, jeśli musieliby zagrać w barażach o awans do piłkarskiej Ekstraklasy. Aktualnie znajdują się jednak na premiowanym bezpośrednim awansem drugim miejscu, z czterema punktami przewagi nad trzecią Wieczystą Kraków. Zespół z Dolnego Śląska spadłby na miejsce barażowe jedynie w przypadku fatalnego występu w trzech ostatnich kolejkach.

Jak pomysł PZPN miałby wyglądać w praktyce?

Na wypadek powyższych wydarzeń PZPN miałby mieć przygotowany konkretny plan godzinowy, umożliwiający rozegranie dwóch spotkań jednego dnia, co przekazał jeden z informatorów "Gazety Wrocławskiej".

- Taki scenariusz też jest rozważany. To jest niedziela. Śląsk mógłby zagrać na przykład o 13, a reprezentacja o 20:30 - przekazał informator "Gazety Wrocławskiej".

Ewentualnym problemem mogłoby być odpowiednie przygotowanie murawy pod podwójne wydarzenie. Według ekspertów trwająca wiosna sprzyja dobrej regeneracji trawy, a to ułatwiłoby rozegranie dwóch spotkań.

W barażach o Ekstraklasę zagrają zespoły z miejsc 3-6 w pierwszej lidze. Śląsk w najbliższej kolejce zagra na własnym stadionie z ŁKS-em Łódź.