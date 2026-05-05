Powrót na stronę główną

Media: Szalony pomysł PZPN. Tak chce zaplanować mecz reprezentacji Polski

31 maja może dojść do podwójnych piłkarskich emocji na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. PZPN poważnie bierze pod uwagę organizację tego samego dnia finału baraży o Ekstraklasę i towarzyskiego spotkania reprezentacji Polski. Oto co musi się wydarzyć, aby taki scenariusz był możliwy.
Zjazd wyborczy PZPN
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

To byłoby niezwykłe przedsięwzięcie na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. PZPN bierze pod uwagę zapewnienie lokalnym kibicom podwójnej dawki piłkarskich emocji. Jak podaje "Gazeta Wrocławska", 31 maja w stolicy Dolnego Śląska najprawdopodobniej swój towarzyski mecz z Ukrainą zagra reprezentacja Polski. Być może Tarczyński Arena będzie potrzebna tego samego dnia piłkarzom Śląska Wrocław. 

Zobacz wideo Wielki Mazurek i wielka Jagiellonia. Sokołowski: Skauci zapamiętali piłkarzy

Oto co musiałoby się stać, aby na Tarczyński Arena doszło do dwóch spotkań jednego dnia 

Taki scenariusz byłby równoznaczny z niekorzystnym finiszem sezonu dla Śląska Wrocław. Wojskowi potrzebowaliby swojego stadionu w tym terminie, jeśli musieliby zagrać w barażach o awans do piłkarskiej Ekstraklasy. Aktualnie znajdują się jednak na premiowanym bezpośrednim awansem drugim miejscu, z czterema punktami przewagi nad trzecią Wieczystą Kraków. Zespół z Dolnego Śląska spadłby na miejsce barażowe jedynie w przypadku fatalnego występu w trzech ostatnich kolejkach. 

Jak pomysł PZPN miałby wyglądać w praktyce? 

Na wypadek powyższych wydarzeń PZPN miałby mieć przygotowany konkretny plan godzinowy, umożliwiający rozegranie dwóch spotkań jednego dnia, co przekazał jeden z informatorów "Gazety Wrocławskiej". 

- Taki scenariusz też jest rozważany. To jest niedziela. Śląsk mógłby zagrać na przykład o 13, a reprezentacja o 20:30 - przekazał informator "Gazety Wrocławskiej". 

Zobacz też: Tak się walczy o awans do Ekstraklasy! Oto co zrobiła Wisła Kraków

Ewentualnym problemem mogłoby być odpowiednie przygotowanie murawy pod podwójne wydarzenie. Według ekspertów trwająca wiosna sprzyja dobrej regeneracji trawy, a to ułatwiłoby rozegranie dwóch spotkań. 

W barażach o Ekstraklasę zagrają zespoły z miejsc 3-6 w pierwszej lidze. Śląsk w najbliższej kolejce zagra na własnym stadionie z ŁKS-em Łódź. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.