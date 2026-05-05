Media: To on poprowadzi Ukrainę w meczu z Polską

Ukraina była pierwszą ofiarą Szwecji w barażach o MŚ 2026, a reprezentacja Polski drugą. Wkrótce Biało-Czerwoni i wschodni sąsiedzi mają stanąć po przeciwnych stronach boiska. "Pozostało już tylko podpisanie umów, które są gotowe i leżą na stole" - informował pod koniec kwietnia "Przegląd Sportowy Onet". Do sparingu ma dojść 31 maja. Wiemy, że Polaków w tym meczu poprowadzi Jan Urban, ale wciąż nie wiemy, kto zasiądzie na ławce Ukraińców. Po barażach posadę stracił bowiem Serhij Rebrow i nie ogłoszono jeszcze nazwiska następcy.

Romano: Oto nowy selekcjoner reprezentacji Ukrainy

W gronie kandydatów na selekcjonera wymieniano kilka nazwisk. Media przekonywały, że najbliżej angażu jest Myron Markiewicz, Ukrainiec, który posiada również polskie korzenie. W przeszłości miał już okazję prowadzić rodaków. Jego głównym konkurentem miał być Ivan Jovicević, który jeszcze w marcu był trenerem Widzewa Łódź. A jednak, rzekomo wybór padł na osobę spoza tego grona.

Jego nazwisko ujawnił Fabrizio Romano, dziennikarz doskonale zorientowany w sprawach transferowych. Okazuje się, że to jego rodak ma dostać szansę od Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej (UAF). "Andrea Maldera ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Ukrainy ze skutkiem natychmiastowym" - przekazał na X. UAF jeszcze nie potwierdził tych informacji, ale zdaniem dziennikarza, wkrótce powinno to nastąpić. "Umowa z włoskim menedżerem jest finalizowana" - pisał.

Andrij Szewczenko doskonale zna Malderę

Kim jest Andrea Maldera? To 54-letni szkoleniowiec, który nie ma doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu zespołów. Dlatego też decyzja UAF może zaskakiwać. Jak dotąd pełnił tylko funkcje trenera technicznego oraz asystenta trenera. Pierwszą z wymienionych ról pełnił m.in. w latach 2016-2021, pracując dla reprezentacji Ukrainy. Wówczas selekcjonerem był Andrij Szewczenko, obecny prezes UAF. Ten fakt wydaje się nie bez znaczenia. Legenda ukraińskiego futbolu miała okazję współpracować z Malderą, więc poznała jego metody szkolenia. Przez ostatnie dwa lata Włoch pracował w Olympique'u Marsylia, pełniąc funkcję asystenta trenera. W lutym stracił posadę.