Reprezentacja Polski po raz pierwszy od 2014 roku nie zagra na dużej imprezie. Przez dekadę nasi piłkarze z powodzeniem kończyli kwalifikacje do mistrzostw świata i Europy, choć w przypadku dwóch ostatnich turniejów nasza droga wiodła przez baraże. Jak mawia klasyk: "do trzech razy sztuka". I tym razem ta sztuka nam się nie udała - Biało-Czerwoni ulegli Szwedom 2:3 w meczu o awans na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Bucki: "Na razie to zwycięstwo nic nam nie dało"

Polacy i Nigeryjczycy bez awansu na MŚ

Nigeryjczycy z marzeniami o MŚ pożegnali się jeszcze w 2025 roku. Podopieczni Erica Chelle'a w barażowym spotkaniu przegrali po rzutach karnych z Demokratyczną Republiką Konga. Stawką był udział w barażu międzykontynentalnym, z którego tylko zwycięzcy mogli uzyskać bilet na mistrzostwa.

Polacy w swojej historii tylko raz zmierzyli się z Nigerią. Miało to miejsce 23 marca 2018 roku. Jedynego gola w meczu rozgrywanym na Stadionie Miejskim we Wrocławiu zdobył wówczas Victor Moses, wykorzystując rzut karny w 61. minucie. Tym razem obydwie nacje zmierzą się ze sobą na PGE Narodowym w Warszawie.

W tym samym okienku na mecze pod egidą FIFA, które potrwa od 1 do 9 czerwca Biało-Czerwoni rozegrają jeszcze jeden mecz towarzyski. O tym, kto może być rywalem Polaków, pisaliśmy na łamach Sport.pl: Media: Oto z kim ma zagrać reprezentacja Polski. Dwóch faworytów.

Polski Związek Piłki Nożnej opublikował ceny biletów na to wydarzenie. Dodatkowo przedstawiona została także procedura zakupu wejściówek.

Polska - Nigeria, gdzie kupić bilety? Ile kosztują?

We wtorek 5 maja ruszy przedsprzedaż InPost, której można dokonać poprzez aplikację InPost Moblie. Otwarta sprzedaż wejściówek ruszy w piątek 8 maja. Jedyną stroną uprawnioną do sprzedaży biletów będzie portal bilety.laczynaspilka.pl.

Ceny wejściówek na mecz Polska - Nigeria na PGE Narodowym prezentują się następująco: