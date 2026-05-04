Oto ile trzeba zapłacić za bilety mecz reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski zmierzy się 3 czerwca na PGE Narodowym z Nigerią w meczu towarzyskim. Oba zespoły nie zdołały wywalczyć kwalifikacji na mistrzostwa świata. PZPN opublikował ceny biletów na to wydarzenie. Ile trzeba zapłacić, by obejrzeć podopiecznych Jana Urbana?
Reprezentacja Polski po raz pierwszy od 2014 roku nie zagra na dużej imprezie. Przez dekadę nasi piłkarze z powodzeniem kończyli kwalifikacje do mistrzostw świata i Europy, choć w przypadku dwóch ostatnich turniejów nasza droga wiodła przez baraże. Jak mawia klasyk: "do trzech razy sztuka". I tym razem ta sztuka nam się nie udała - Biało-Czerwoni ulegli Szwedom 2:3 w meczu o awans na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku.

Polacy i Nigeryjczycy bez awansu na MŚ

Nigeryjczycy z marzeniami o MŚ pożegnali się jeszcze w 2025 roku. Podopieczni Erica Chelle'a w barażowym spotkaniu przegrali po rzutach karnych z Demokratyczną Republiką Konga. Stawką był udział w barażu międzykontynentalnym, z którego tylko zwycięzcy mogli uzyskać bilet na mistrzostwa.

Polacy w swojej historii tylko raz zmierzyli się z Nigerią. Miało to miejsce 23 marca 2018 roku. Jedynego gola w meczu rozgrywanym na Stadionie Miejskim we Wrocławiu zdobył wówczas Victor Moses, wykorzystując rzut karny w 61. minucie. Tym razem obydwie nacje zmierzą się ze sobą na PGE Narodowym w Warszawie.

Polski Związek Piłki Nożnej opublikował ceny biletów na to wydarzenie. Dodatkowo przedstawiona została także procedura zakupu wejściówek.

Polska - Nigeria, gdzie kupić bilety? Ile kosztują?

We wtorek 5 maja ruszy przedsprzedaż InPost, której można dokonać poprzez aplikację InPost Moblie. Otwarta sprzedaż wejściówek ruszy w piątek 8 maja. Jedyną stroną uprawnioną do sprzedaży biletów będzie portal bilety.laczynaspilka.pl.

Ceny wejściówek na mecz Polska - Nigeria na PGE Narodowym prezentują się następująco: 

  • kategoria I: 190 zł
  • kategoria II: 120 zł
  • kategoria III: 80 zł
  • bilet rodzinny (opiekun i dziecko do lat 12): 80 + 50 zł
  • osoba niepełnosprawna (na wózku inwalidzkim z opiekunem): 80 zł
  • easy access (osoby ze znaczną niepełnosprawnością z opiekunem, maksymalnie 176 miejsc): 90 zł.

