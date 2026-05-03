UEFA ukarała rywali Polaków. To może być rekord

Reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się na tegoroczny mundial. Biało-Czerwoni polegli w finale baraży ze Szwecją 2:3 i niestety nie weźmie udziału w rywalizacji w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Na przełomie maja i czerwca podopieczni Jana Urbana rozegrają dwa mecze towarzyskie. Ogłoszono, że 3 czerwca zmierzymy się z Nigerią, która również nie zakwalifikowała się na ten turniej.
Drugi rywal jeszcze nie jest potwierdzony. Jako naszych potencjalnych przeciwników wymieniano Gruzję, Islandię, Izrael, Luksemburg, Irlandię Północną, Kosowo czy też Turcję, ale - jak ustalił "Przegląd Sportowy" Onet - 31 maja czeka nas mecz z Ukrainą. "Pozostało już tylko podpisanie umów, które są gotowe i leżą na stole" - mogliśmy przeczytać.
Na początku roku poznaliśmy naszych rywali w dywizji B Ligi Narodów - zmierzymy się tam z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Zmagania zaczniemy 25 września domowym starciem z Bośnią i Hercegowiną, a zakończymy 17 listopada, podejmując Szwecję.
Teraz "Przegląd Sportowy" Onet przypomina, że w pierwszym starciu Bośniaków z Polakami... zabraknie kibiców gości. Zaczęło się w 2023 roku od odpalenia i rzucania rac przez kibiców podczas w starciu el. do Euro 2024 z Luksemburgiem. Skończyło się to zakazem sprzedaży biletów kibicom na kolejny mecz.
Kolejne starcie było z Holandią, ale mimo zakazu... tamtejsza federacja (FSBiH) zaczęła sprzedawać bilety. Co sprawiło, że UEFA ponownie ukarała FSBiH. "Ta kara musi zostać odbyta podczas dodatkowego meczu rozgrywek UEFA, w którym wystąpi reprezentacja Bośni i Hercegowiny" - informowała UEFA (cyt. za "Przeglądem Sportowym").
Zdaniem serwisu to sprawia, że bośniaccy kibice nie będą mogli obejrzeć na żywo meczu z Polską, co - według nich - "stwarza szansę na rekordową frekwencję podczas meczu międzynarodowego w Warszawie" - czytamy. Wszystko przez to, że nie będzie konieczności wydzielenia sektorów buforowych, między fanami z Polski i Bośni i Hercegowiny.
Jak przypomina "PS" - aktualnym rekordem na PGE Narodowym jest obecność 57 538 fanów w meczu z Czarnogórą w 2017 roku. Przypomnijmy, że w tym starciu przypieczętowaliśmy awans na mistrzostwa świata w Rosji - Biało-Czerwonym wystarczył remis, ale ostatecznie wygraliśmy to spotkanie 4:2.