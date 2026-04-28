Specjalna misja Cezarego Kuleszy w Nowym Jorku. "Spotkałem się"

Julian Zakrzewski Hall to młody gwiazdor amerykańskiej MLS. Urodzony w Nowym Jorku 18-latek robi za oceanem furorę. Czy już wkrótce zadebiutuje w naszej reprezentacji? Z zadaniem przekonania go do występów w naszych barwach do Stanów Zjednoczonych poleciał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.
Cezary Kulesza, prezes PZPN
Julian Zakrzewski Hall w wieku zaledwie 15 lat zadebiutował w seniorskiej drużynie New York Red Bulls. W obecnym sezonie jest najskuteczniejszym graczem drużyny. Nie brakuje głosów, że 18-latek powinien niedługo zadebiutować w reprezentacji Polski. 

Kulesza z wizytą u Juliana Zakrzewskiego Halla

Młody gwiazdor zespołu z Nowego Jorku zachwyca kibiców. W 10 dotychczasowych meczach MLS zdobył już 6 goli, co plasuje go w pierwszej "10" najlepszych strzelców ligi. Tylko jedno trafienie więcej ma na swoim koncie Lionel Messi. W bezpośrednim starciu zaś Hall dwa razy pokonał bramkarza Interu Miami, dzięki czemu jego zespół zdołał zremisować 2:2. 

- Zakrzewski Hall jest pod lupą czołowych klubów europejskich. Ma fenomenalne statystyki w tym sezonie - przyznał Mateusz Borek w "Misji Sport".

Do Stanów Zjednoczonych pofatygował się sam Cezary Kulesza. Zadanie jest oczywiste: nakłonić rodzinę piłkarza i samego Zakrzewskiego do występów w reprezentacji Polski. 

"Spotkałem się w Nowym Jorku z mamą Juliana Zakrzewskiego Halla, panią Agnieszką. To imponujące jak wspiera swojego syna w piłkarskiej drodze. Byliśmy tego samego zdania - że nazwisko Zakrzewski pięknie prezentuje się na biało-czerwonej koszulce" - napisał Kulesza na platformie X. 

18-latek to nominalny środkowy napastnik, ale może też grać na obu skrzydłach. Według niektórych ekspertów miałby szansę wypełnić lukę po Robercie Lewandowskim czy Arkadiuszu Miliku, a więc po graczach powoli schodzących ze sceny. 

W całym sezonie Zakrzewski Hall wystąpił w 12 meczach, w których zdobył 8 goli i zaliczył 3 asysty. Swego czasu jego umiejętności wpadły w oko przedstawicielom m.in. Bayernu, Chelsea, Manchesteru City, a nawet Realu Madryt. Portal transfermarkt.de wycenia młodego napastnika na 5 mln euro. Jego kontrakt z New York Red Bulls kończy się z dniem 31 grudnia 2026 roku. 

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!
