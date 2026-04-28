Jacek Laskowski: Dajcie mi znać, kiedy pojawi się ktoś następny taki w polskim futbolu

Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Arkadiusz Milik stał się obiektem drwin opinii publicznej i bohaterem memów. Jestem pełen uznania dla heroicznej walki, jaką toczył przez większość swojej kariery. Jak mało kto zasłużył na szacunek, a nie na internetowe kpiny - pisze Jacek Laskowski w felietonie "Sport w 4K".

To był 12 października 2012 roku. Reprezentacja Polski już pod wodzą Waldemara Fornalika grała w eliminacjach do mundialu w Brazylii, ale akurat w tym dniu biało-czerwoni towarzysko mierzyli się na Stadionie Narodowym z RPA. Komentowałem to spotkanie i na mniej więcej 30 minut przed jego końcem oznajmiłem debiut w narodowych barwach pewnego osiemnastolatka z Tychów - zmieniając Adriana Mierzejewskiego na boisku pojawił się Arkadiusz Milik. Błyszczał w Górniku Zabrze i od następnego sezonu miał już grać w Bundeslidze. We wspominanym 2012 roku został uznany Odkryciem Roku przez tygodnik "Piłka Nożna".

REKLAMA

Niecałe cztery lata później - też 12, ale czerwca. Nicea, pierwszy mecz Polaków na Euro 2016. To także po 25 latach pracy pierwszy mecz reprezentacji na dużym turnieju, jaki mam okazję skomentować ze stadionu. Na Lazurowe Wybrzeże dotarliśmy z Marcinem Żewłakowem dzień wcześniej, szczęśliwi i wyluzowani po szalenie niebezpiecznym incydencie podczas startu naszego samolotu z lotniska Orly w Paryżu. Czekaliśmy zatem na ten mecz z dodatkową dawką energii i optymizmu.

Polska wygrała z Irlandią Północną 1:0 i był to początek jedynego przez ostatnie 40 lat w miarę udanego dla nas turnieju. Tę jedyną bramkę strzelił właśnie Milik i była to też pierwsza od dawna wygrana Polaków na dużej imprezie nie licząc meczów o honor. Arek jest już wtedy napastnikiem uznanym. Ma za sobą świetny, mistrzowski sezon w Ajaksie Amsterdam, jest też jednym z bohaterów eliminacji Euro, bo któż nie pamięta jego bramki w wygranej z Niemcami… Po zakończeniu meczu w Nicei Milik ma bilans 27 meczów i 11 goli w kadrze.

Oczywiście, jak każdemu napastnikowi zdarza mu się zmarnować dogodne sytuacje, ale do dziś nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego akurat on staje się obiektem drwin opinii publicznej i bohaterem memów. Mam wrażenie, że dociera to do niego i piłkarz odczuwa coraz większą presję w trakcie turnieju. Widzę to w meczach fazy pucharowej, kiedy są sytuacje, w których prosi się o lepsze rozwiązanie, a Milik strzela, bo tak bardzo chce udowodnić, że nie zasługuje na kpiny. I choć w obu seriach rzutów karnych - ze Szwajcarią i Portugalią - pewnie wykorzystuje swoją jedenastkę, to do historii przechodzi jako ten, który zawiódł i na którego nie można liczyć.

Niestety, ciągnie się już to za nim przez całą karierę. Poznaliśmy już dokładnie funkcjonowanie social mediów i wiemy, na czym ten mechanizm polega. Choćby nie wiem co - nie da się tego odwrócić. Na dodatek tuż po Euro, jesienią 2016 roku, Arek doznaje swojej pierwszej ciężkiej kontuzji. Potem jego kariera to nieustanne, mniej lub bardziej udane, powroty na boisko i następne kontuzje. Ludzki organizm jest bezwzględny - gdy poważnie nawali jeden z trybów, następuje rekompensata w innym, tworzą się nienaturalne napięcia całego układu mięśniowego, które zaburzają właściwe funkcjonowanie na tym najwyższym poziomie. Dochodzi do tego mental - coraz trudniej o odpowiednie korzystanie z możliwości swojego organizmu ze świadomością dotychczasowych poważnych uszkodzeń. Mimo wszystko Arek kontynuuje karierę, zaliczy jeszcze blisko 50 meczów w kadrze, choć bramek nie strzeli w niej już zbyt wiele.

I znów Stadion Narodowy, tym razem 7 czerwca 2024 roku, kadra prowadzona przez Michała Probierza szykuje się do Euro i gra towarzysko z Ukrainą. "Lewy" zaczyna na ławce, w pierwszym składzie wybiega Milik, którego z baraży wykluczyła... kontuzja. I, niestety, koszmar trwa - już w pierwszej minucie Arek przewraca się i nie wraca do gry... Swoją drogą cały czas dziwi mnie, że nikt nie zwrócił uwagi na to, jak wielu reprezentantów Polski doznaje w tamtym czasie kontuzji bez kontaktu z rywalem jeszcze w trakcie pierwszej połowy meczu!

Milika zastępuje Kacper Urbański, debiutant, Arek wraca na boisko blisko dwa lata później. Wraca tylko na chwilę, już w drugim meczu doznaje następnej kontuzji. Ma dopiero 32 lata, we współczesnej piłce to znakomity wiek - Harry Kane jest o rok starszy, a Raphinha o 2 lata młodszy. Ale w przypadku Milika ciężko już wierzyć, żeby zdrowie pozwoliło mu na powrót do wielkiego grania.

Jestem pełen uznania dla heroicznej walki jaką Milik toczył przez większość swojej kariery. Jak mało kto zasłużył na szacunek, a nie na internetowe kpiny. W swojej karierze, nieustannie przerywanej przez ciężkie kontuzje, strzelił blisko 150 goli dla takich klubów jak Napoli, Juventus, Marsylia czy Ajax. Mało? Dajcie mi proszę znać, kiedy pojawi się ktoś następny taki w polskim futbolu.