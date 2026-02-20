Eugen Polanski rozegrał w barwach reprezentacji Polski 19 spotkań. Pomocnik trafił do naszej kadry z myślą o Euro 2012, należał do zaciągu naturalizowanych zawodników za kadencji trenera Franciszka Smudy. Podczas gry dla biało-czerwonych obecny trener Borussii Moenchengladbach poznał Roberta Lewandowskiego.

Polański wprost o Lewandowskim. "To jeden z najlepszych"

W rozmowie z TVP Sport Polanski wrócił wspomnieniami do gry w reprezentacji Polski. Ocenił również Roberta Lewandowskiego, podkreślając, że to nie tylko jeden z najlepszych piłkarzy w naszym kraju, ale też na całym świecie.

"To jeden z najlepszych piłkarzy w Polsce i na świecie. Jest świetnym napastnikiem, a przy tym bardzo miłym gościem. Spokojny, zawsze chętnie grałem z nim w kadrze. Nawet, jak nie był kapitanem, to widać było, że jest liderem drużyny. Robił wszystko, by drużyna wygrywała, zawsze chciał reprezentować kraj. To wielka gwiazda całego polskiego sportu" - w tak ciepłych słowach Lewandowskiego w rozmowie z TVP Sport ocenił Polanski.

Polański ocenił szansę Polski na awans do mundialu

Były reprezentant został również zapytany o szanse Polaków na awans do mundialu. Polanski twierdzi, że biało-czerwoni powinni pokonać Albanię, w finale niezależnie od rywala poprzeczka będzie postawiona wyżej, jednak biorąc pod uwagę jakość polskich zawodników kibice powinni spać spokojnie.

"Jestem ze wszystkim na bieżąco, widziałem na żywo praktycznie wszystkie ostatnie spotkania. Moim zdaniem Polska wygra mecz z Albanią u siebie. W finale ze Szwecją lub Ukrainą będzie znacznie trudniej, ale Polska z taką jakością piłkarską jest w stanie pokonać oba te zespoły. Wierzę w to, że pojedzie na mundial" - powiedział Polanski.

Półfinałowe spotkanie Polski z Albanią odbędzie się 26 marca, o godzinie 20:45. Biało-czerwoni zagrają na własnym stadionie, w przypadku zwycięstwa czeka ich wyjazdowy mecz finałowy z Ukrainą lub Szwecją.