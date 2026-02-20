Widzi siebie jako trenera reprezentacji Polski. "Byłbym bardzo dumny"

Eugen Polanski w wieku 32 lat zakończył piłkarską karierę i szybko został trenerem. Na początku był menedżerem w zespołach młodzieżowych Borussii Moenchengladbach, następnie szkoleniowcem drużyny do lat 17, później prowadził rezerwy Borussii, aż w końcu otrzymał szansę jako tymczasowy trener pierwszego zespołu. Wówczas "Źrebaki" zawodziły w Bundeslidze, a Polanski spisał się na tyle dobrze, iż otrzymał propozycję pracy na stałe.

Polanski mierzy się z innym rodzajem presji. "Pojawiła się szansa"

W listopadzie oficjalnie poinformowano, że Polanski został pierwszym szkoleniowcem. Łącznie poprowadził Borussię już w 21 meczach, z czego 19 w Bundeslidze. Po 22 kolejkach ekipa Polanskiego zajmuje 13. miejsce w tabeli, ale ma raptem trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Cały czas cel podstawowy do utrzymanie.

19-krotny reprezentant Polski podkreśla w rozmowie z TVP Sport, że obecnie presja jest zupełnie inna. Wytłumaczył, jak wygląda jego perspektywa.

- W drugiej drużynie nie chodzi tylko o wynik. Tam masz zbudować piłkarzy. U mnie pojawiła się szansa i robiłem w to, co wierzę. Starałem się pracować tak samo. Wiem, że ludzie chcieli w pewnych momentach czegoś innego. Najlepiej trzech punktów w każdym meczu, ale tak się nie da. Poza tym nie sztuką jest wygrać, a potem nie do końca wiedzieć, dlaczego tak się stało. Musisz wierzyć w to, co robisz codziennie na treningu - powiedział.

Polanski poprowadzi reprezentację Polski? "Byłbym bardzo dumny"

Polanski urodził się w Sosnowcu i jest związany zarówno z Polską, jak i z Niemcami. Został zapytany o to, czy rozważyłby w przyszłości poprowadzenie naszej kadry. Na razie jednak twardo stąpa po ziemi i skupia się głównie na tym sezonie.

- W tym momencie to jeszcze chyba daleka perspektywa. Teraz myślę jedynie o utrzymaniu Borussii w Bundeslidze. Chciałbym być dobrym trenerem i jak najwięcej się nauczyć. Jeżeli kiedyś pojawi się taka szansa, będzie na to odpowiedni timing, to dlaczego nie? Byłbym bardzo dumny, gdybym mógł zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Najpierw jednak muszę wykonać kilka innych kroków oraz nauczyć się pewnych rzeczy - skwitował.

W następnej kolejce Bundesligi Borussia Moenchengladbach zmierzy się na wyjeździe z Freiburgiem. Spotkanie odbędzie się 22 lutego o godz. 15:30.