Casting na reprezentanta Polski. Czy Jan Urban znowu musi szukać?

Oskar Pietuszewski z FC Porto, Kacper Potulski z FSV Mainz, a może Mateusz Żukowski, bo przecież strzela w Niemczech? Albo Mateusz Kochalski, grający w Lidze Mistrzów? Natłok informacji o Polakach grających za granicą wywołuje oczekiwanie, by sztab kadry wciąż znajdował dla niej nowych kandydatów. A ich wyczyny tylko w pojedynczych przypadkach znaczą więcej, niż cotygodniowa gra w Ekstraklasie. Więcej dylematów powinno selekcjonerowi przysparzać nie to, kogo odkryć, ale co zrobić z już odkrytymi.

Choć zwykle pozostaje to niewypowiedziane, od selekcjonerów oczekuje się, że wymyślą dla reprezentacji Polski kogoś nowego. Mogą wprawdzie do woli powtarzać, że polskie zasoby kadrowe są ograniczone, a drużyna potrzebuje stabilności, ale i tak w oczach opinii publicznej najgorsze, co może robić nowy trener, to - jak Fernando Santos - nawet nie próbować kogoś znaleźć. Jan Urban z miejsca więc zapunktował, wyciągając debiutanta Przemysława Wiśniewskiego z II ligi włoskiej wprost do jedenastki na Holandię. Wyszło lepiej niż u poprzednika, Michała Probierza, który zaczynał z Patrykiem Pedą, znalezionym w Serie C.

Z czasem liczba eksperymentów powinna się zmniejszać, wraz z umacnianiem się nowej hierarchii na różnych pozycjach. Ale społeczne oczekiwanie mówi, że furtka do kadry zawsze powinna być przynajmniej uchylona. A selekcja nigdy nie powinna się kończyć.

Od ostatniego zgrupowania reprezentacji minęły już trzy miesiące, a do następnego został jeszcze jeden, więc w przestrzeni kibicowsko-medialnej co rusz pojawiają się kolejni kandydaci, których powinien powołać Jan Urban. Publicyści dyskutują, czy lepszym zmiennikiem Matty’ego Casha byłby Norbert Wojtuszek, czy może Robert Gumny. Jacek Magiera, asystent selekcjonera, opowiada o Mateuszu Żukowskim z FC Magdeburg, który nagle zaczął strzelać w Niemczech, a sam pierwszy trener musi przy każdej okazji mówić o Oskarze Pietuszewskim. Czuć oczekiwanie, że sztab kadry na marcowe baraże znów wyczaruje jakąś nową twarz dla reprezentacji.

Każdego trzeba wypróbować

Naturalnym rezerwuarem kadry zawsze będzie Ekstraklasa, obserwowana najmocniej, bo będąca najbliżej. Większą trudność sprawia w miarę rzetelne ocenienie piłkarzy występujących za granicą. Media odnotowują wprawdzie wydarzenia z ich udziałem, ale informacjom brakuje często kontekstu. Niektóre ligi i nazwy klubów brzmią kibicom lepiej niż inne, choć niekoniecznie słusznie. Nie każdy strzelony gol waży więc tyle samo. Dodatkowo mamy tendencję, by podskórnie uznawać sukcesy odnoszone za granicą za ważniejsze niż te w Ekstraklasie, co wcale nie musi być prawdą, biorąc pod uwagę jej wyrównany i rosnący poziom.

Pierwsze wrażenie płynące ze spojrzenia na listę stu najwyżej wycenianych przez Transfermarkt polskich piłkarzy pokazuje... jak trudno wymyślić kogoś nowego. W ostatnich sześciu latach reprezentację prowadziło aż sześciu selekcjonerów. Każdy miał swoją wizję, każdy chciał się odróżnić od poprzednika, a pula talentów jest ograniczona. Zawodników z przynajmniej jednym występem w kadrze na koncie, nawet bez znanych sprzed dwudziestu lat zgrupowań w krajowym składzie gdzieś zimą na Cyprze, jest zaskakująco niewielu.

Najwyżej wycenianym polskim piłkarzem, który nigdy nie był na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji, jest dziś Pietuszewski z FC Porto, a kolejne miejsca zajmują Adrian Przyborek z Lazio i Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Wśród tych, którzy byli, ale nie zadebiutowali, przodują bramkarze Kacper Trelowski i Bartosz Mrozek. Ogólnie jednak ponad połowa z polskiej pierwszej setki już w kadrze grała.

Wysoki próg bramkarzy

Kadra jednak kadrze nierówna. O ile dziennikarze i kibice "powołują" często zawodników tylko na podstawie tego, że są dobrzy, o tyle selekcjonerzy powołują na poszczególne pozycje. Nie dla każdej próg wejścia do kadry jest równie wysoki. Jeśli reprezentacja gra jednym napastnikiem, a najlepszy polski napastnik gra w Barcelonie, zrozumiałe powinno być, że od napastnika wysyłanego do reprezentacji będzie się oczekiwać choć ułamka klasy Roberta Lewandowskiego. Jeśli natomiast na danej pozycji trwa wieczne poszukiwanie, a miejsc w podstawowym składzie są trzy, siłą rzeczy ścieżka do drużyny narodowej znacznie się skraca.

Pod tym względem najbardziej skomplikowana jest sytuacja w bramce. Polska nie ma dziś może następcy Wojciecha Szczęsnego, czyli bramkarza na miarę najsilniejszych klubów w ligach top 5, ale ma bardzo szerokie grono graczy średniej klasy. Pomijając ekstraklasowych przedstawicieli w rodzaju Mrozka czy Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok, aspiracje przynajmniej do przyjazdów na zgrupowania spokojnie mogą zgłaszać Mateusz Kochalski z Karabachu, Jakub Stolarczyk z Leicester City, Mateusz Lis z Goeztepe czy Cezary Miszta z Rio Ave. Przez to, jak wielu ich jest na zbliżonym poziomie, siłą rzeczy kilku grających na co dzień w niezłych ligach i klubach przynajmniej porównywalnych do ekstraklasowych, zostanie przy powołaniach pominiętych.

Kandydat Potulski

Wprawdzie najgłośniej dyskutuje się o powołaniu dla Pietuszewskiego, który po transferze z Jagiellonii do FC Porto w miarę szybko zaczął też grać w klubie z poziomu przewyższającego wszystkie ekstraklasowe, ale jeśli Urban i jego ludzie mieliby wyczarować dla kadry nowe twarze spośród zawodników grających za granicą, najbaczniejszą uwagę powinni chyba zwrócić na Niemcy. Po kilku latach posuchy znów pojawiło się tam kilku odgrywających ważne role Polaków. Kamil Grabara z Wolfsburga ma uzasadnione aspiracje, by być jedynką w polskiej bramce, Jakub Kamiński z FC Koeln od pierwszego zgrupowania Urbana wyrósł na jedną z najważniejszych postaci ofensywy. Na tym jednak wcale nie musi się skończyć eksplorowanie niemieckiej ligi.

Drugim po Pietuszewskim piłkarzem, o którego Urban powinien być najczęściej pytany, jest Kacper Potulski z FSV Mainz. Również występuje w klubie, którego szacowana siła przerasta Ekstraklasę. W Lidze Konferencji Moguncja finiszowała wprawdzie za Rakowem Częstochowa i zremisowała z Lechem Poznań, ale kryzysową jesień ma za sobą. Wyszła ze strefy spadkowej Bundesligi i choć nie jest jeszcze pewna utrzymania, zdaje się zmierzać w kierunku bezpiecznego środka tabeli. Ma w tym udział 18-letni gdańszczanin, który od listopada zwykle gra w podstawowym składzie. Urban kontynuował jesienią grę trójką środkowych obrońców, co oznacza, że na tej pozycji potrzebuje na zgrupowaniach najwięcej zawodników. Przynajmniej pięciu, jeśli nie sześciu. O ile pozycja Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora wydaje się niepodważalna, a Jan Ziółkowski z Romy może mieć nad Potulskim uzasadnioną przewagę, o tyle wobec reszty konkurentów nastolatek jest wartą rozważenia kandydaturą. Potulski to jedna z najbardziej oczywistych potencjalnych nowych twarzy w kadrze, które wypromowały się od poprzedniego zgrupowania.

Niemiecka alternatywa

Fakt, że zawodnik Moguncji ma dopiero 18 lat, może przy powołaniach stanowić zarówno atut, jak i przeszkodę. Jesienią można było odnieść wrażenie, że selekcjoner nie chce wchodzić w paradę świetnie radzącej sobie młodzieżówce Jerzego Brzęczka, więc rezygnował z powoływania kilku postaci, które w innej sytuacji być może dostałyby zaproszenie do pierwszej kadry. Podobnie więc jak w przypadku Pietuszewskiego, wobec Potulskiego w PZPN-ie mogą uznać, że bardziej niż dorosłej reprezentacji przyda się którejś z juniorskich.

Zasadniczo jednak wiek powinien być dla stopera Mainz atutem względem innego stopera bez debiutu w kadrze, grającego w Bundeslidze. Adam Dźwigała niespodziewanie wyrobił sobie w FC St. Pauli pozycję mocniejszą niż we wcześniejszych pięciu sezonach. Przez większość czasu spędzonego w Hamburgu był jedynie rezerwowym ambitnego II-ligowca. Po awansie zbierał ogony. W tym sezonie niemieckiej elity ma jednak niemal tysiąc minut na koncie i gdy tylko jest zdrowy, zwykle gra w pierwszym składzie. Były gracz Wisły Płock siedem i pół roku temu był już powołany do reprezentacji przez Brzęczka, a potem słuch po nim zaginął. Wobec posuchy na pozycji stopera i zapotrzebowania, jakie ma kadra na zawodników radzących sobie na tej pozycji, nie można sobie pozwolić, by Dźwigały przynajmniej wnikliwie nie obejrzeć. Choćby przy okazji śledzenia Arkadiusza Pyrki, klubowego kolegi, który spisuje się w Bundeslidze jeszcze lepiej, a szansę debiutu w kadrze dostał od Urbana już w październiku.

Kandydaci z Ekstraklasy

Narzędzia do porównywania siły drużyn z różnych lig, jak ranking Elo czy Opta Power Ranking sugerują jednak, że lista oczywistych kandydatów do powołania jest dla Urbana bardzo krótka i kończy się właściwie na nazwiskach Pietuszewskiego i Potulskiego. Nie tylko subiektywny, ale też notowany w rankingach wzlot Ekstraklasy sprawia, że liczba powołań z polskiej ligi powinna wzrastać, bo za granicą wcale nie gra już wielu Polaków występujących w silniejszych klubach niż ekstraklasowe.

Owszem, jeśli budować najsilniejszą możliwą jedenastkę, wciąż nie znalazłby się w niej nikt z polskiej ligi. Ale już przy poszukiwaniach zmienników i budowaniu szerokiej kadry nazwiska takie jak Abramowicz z Jagiellonii czy Wojciech Mońka albo Michał Gurgul z Lecha Poznań byłyby całkiem naturalnymi wyborami. Nawet Dźwigała, grający w lidze top 5, ale w jednym z najsłabszych klubów Bundesligi, występuje w drużynie o szacowanej sile niższej niż polscy pucharowicze. Nie ma więc żadnego powodu, by minuty zbierane przezeń w Niemczech oceniać wyżej, niż występy Polaków z Lecha, Rakowa albo Jagiellonii.

Niedoceniany Poręba

Gra jednak za granicą jeszcze kilku Polaków, których w kadrze nigdy nie było i niekoniecznie trzeba się ich domagać za wszelką cenę, ale siła ich klubów jest zbieżna z poziomem Ekstraklasy. Powołania dla nich nie wymagałyby więc jakiejś wielkiej odwagi i nie mogłyby zostać uznane za ekstrawagancję, lecz kwestię gustu. Warto tu zwrócić uwagę zwłaszcza na tercet środkowych pomocników, bo to pozycja, która od lat dostarcza selekcjonerom dylematów.

Łukasz Poręba w Elversbergu, klubie bijącym się o awans do Bundesligi, rozegrał w tym sezonie przeszło 90 proc. możliwych minut. Mówi się o nim mniej niż o Mateuszu Żukowskim z Magdeburga, bo nie strzela goli, ale zarówno siła zespołu (Magdeburg jest sytuowany przez Opta Power Ranking między Niecieczą a Arką Gdynia, Elversberg między Cracovią a Lechem), jak i fakt, że Polak utrzymuje tam miejsce w składzie od wielu miesięcy, sugeruje, by zawiesić na nim oko. I to nawet dłużej niż Dariuszu Stalmachu, byłym zawodniku Urbana z Górnika Zabrze, który w Magdeburgu zaczął regularnie grać dopiero niedawno.

Zapomniany Łakomy

Bardziej ofensywną kandydaturą do środka pomocy byłby natomiast Łukasz Łakomy, który po wyjeździe z Ekstraklasy zdążył zagrać przeszło 70 meczów w Young Boys Berno, wystąpić w Lidze Mistrzów i nawet strzelić w niej gola, co w castingu na środkowego pomocnika dla reprezentacji już powinno zwracać nań uwagę. Teraz gra w mniej eksponowanym miejscu, bo OH Leuven w lidze belgijskiej bije się o utrzymanie. 25-latek występuje tam jednak praktycznie zawsze od deski do deski. Szacowany poziom jego zespołu nie jest tak wysoki, jak Elversbergu Poręby, ale jednak odpowiadający poziomowi Ekstraklasy. A liga, w której rywalizuje na co dzień, jest od niej silniejsza. Na szerokiej liście kandydatów do kadry Łakomy jak najbardziej mógłby więc się znaleźć.

Zasadniczo jednak, przyglądając się minutom rozgrywanym przez Polaków w zagranicznych klubach i poziomowi, na jakim to się odbywa, trzeba uznać, że nic strasznego by się nie stało, gdyby selekcjonerzy na jakiś czas wyzbyli się odkrywczych ambicji i obracali się w kręgu nazwisk, które wszyscy już od lat dobrze znają. Prawdopodobnie więcej pożytku kadra może mieć z wracającego do zdrowia Jakuba Modera (Feyenoord) czy Adama Buksy (Udinese), minut zbieranych przez Nicolę Zalewskiego w Atalancie, czy przebijania się Ziółkowskiego do składu Romy, niż z poszukiwania jeszcze kompletnie nieodkrytych dla niej zawodników. Poważniejszych dylematów niż potencjalni debiutanci powinni dostarczać Urbanowi piłkarze, którzy grali już u byłych selekcjonerów, ale byli pomijani przy jesiennych powołaniach, jak Sebastian Walukiewicz z Sassuolo. Więcej szumu wywołałoby pewnie powołanie Potulskiego, u którego działałby efekt świeżości. Ale tak wielu talentów, by lekką ręką odpuszczać 25-latków ze 130 meczami w Serie A w dorobku, polski futbol nie ma.