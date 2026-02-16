Pierwszy gol Polaka od prawie 90 dni. Przepiękny strzał

Krzysztof Piątek zdobył bramkę w meczu Al-Duhail SC z Al Shortą. Polak trafił w 10. minucie. Do przerwy drużyna Piątka prowadziła 2:1, ale w drugiej połowie w niespełna 120 sekund sytuacja się odwróciła. Bouly Junior Sambou dwukrotnie trafił do siatki w 2 minuty, a drużyna Polaka do końca spotkania nie zdołała nawet wyrównać (porażka 3:2).

Krzysztof Piątek znów trafił do siatki

Dla Piątka było to 4 trafienie w 8 ligowych meczach Al-Duhail. Ligowe, katarskie rozgrywki w lutym ruszyły po długiej, prawie dwumiesięcznej przerwie. Przed nią, Piątek zdołał strzelić trzy gole w 5 spotkaniach. Po przerwie - miał dwa mecze z rzędu bez gola. Polak przełamał tę passę bramką w spotkaniu z Al Shortą. Od ostatniego gola Piątka minęły 84 dni, choć ta przerwa była tak długa z powodu przerwy w rywalizacji w Qatar Star League.

Pomimo gry na piłkarskich peryferiach Piątek był ostatnio dalej powoływany do kadry, choć w niej nie grał. Trener Urban zabrał go na październikowe i listopadowe zgrupowanie, jednak napastnik znalazł się na ławce w trakcie meczu z Litwą, a na spotkania z Holandią i Maltą nie został już w ogóle zabrany do szerokiej kadry. Ostatni występ Piątka w kadrze to mecz towarzyski z Nową Zelandią (wygrana 1:0, 90 minut na boisku).

Al-Duhail, klub z Duhail, miasta znajdującego się niedaleko Dohy w Katarze, znajduje się obecnie na 8. miejscu tabeli katarskiej ligi. W tych rozgrywkach występuje jednak tylko 12 drużyn. Liderem Qatar Stars League jest Al Sadd, drużyna Roberto Firmino.

Krzysztof Piątek trafił do Al-Duhail z tureckiego Istanbulu Basaksehir. Wcześniej był zawodnikiem Salernitany, Fiorentiny, Herthy Berlin, AC Milanu, Genoi, Cracovii, Zagłębia Lubin i Lechii Dzierżoniów, klubu z rodzinnego miasta 31-latka.