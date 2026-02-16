Powrót na stronę główną

Pierwszy gol Polaka od prawie 90 dni. Przepiękny strzał

Wreszcie dobre wieści na temat Krzysztofa Piątka. Polski napastnik po chwilowej strzeleckiej posusze znów trafił do siatki.
Krzysztof Piątek zdobył bramkę w meczu Al-Duhail SC z Al Shortą. Polak trafił w 10. minucie. Do przerwy drużyna Piątka prowadziła 2:1, ale w drugiej połowie w niespełna 120 sekund sytuacja się odwróciła. Bouly Junior Sambou dwukrotnie trafił do siatki w 2 minuty, a drużyna Polaka do końca spotkania nie zdołała nawet wyrównać (porażka 3:2). 

Dla Piątka było to 4 trafienie w 8 ligowych meczach Al-Duhail. Ligowe, katarskie rozgrywki w lutym ruszyły po długiej, prawie dwumiesięcznej przerwie. Przed nią, Piątek zdołał strzelić trzy gole w 5 spotkaniach. Po przerwie - miał dwa mecze z rzędu bez gola. Polak przełamał tę passę bramką w spotkaniu z Al Shortą. Od ostatniego gola Piątka minęły 84 dni, choć ta przerwa była tak długa z powodu przerwy w rywalizacji w Qatar Star League. 

Pomimo gry na piłkarskich peryferiach Piątek był ostatnio dalej powoływany do kadry, choć w niej nie grał. Trener Urban zabrał go na październikowe i listopadowe zgrupowanie, jednak napastnik znalazł się na ławce w trakcie meczu z Litwą, a na spotkania z Holandią i Maltą nie został już w ogóle zabrany do szerokiej kadry. Ostatni występ Piątka w kadrze to mecz towarzyski z Nową Zelandią (wygrana 1:0, 90 minut na boisku).

Al-Duhail, klub z Duhail, miasta znajdującego się niedaleko Dohy w Katarze, znajduje się obecnie na 8. miejscu tabeli katarskiej ligi. W tych rozgrywkach występuje jednak tylko 12 drużyn. Liderem Qatar Stars League jest Al Sadd, drużyna Roberto Firmino.

Krzysztof Piątek trafił do Al-Duhail z tureckiego Istanbulu Basaksehir. Wcześniej był zawodnikiem Salernitany, Fiorentiny, Herthy Berlin, AC Milanu, Genoi, Cracovii, Zagłębia Lubin i Lechii Dzierżoniów, klubu z rodzinnego miasta 31-latka.

