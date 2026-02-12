Borek zobaczył, kogo wylosowali Polacy. Od razu zareagował

Reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii wystąpi w Dywizji B Ligi Narodów. W poprzedniej edycji lepsze od Polaków okazały się Portugalia oraz Chorwacja, ale była jeszcze szansa zepchnąć na ostatnią lokatę Szkocję. Podopieczni Michała Probierza w ostatniej kolejce nie poradzili sobie jednak z Wyspiarzami na PGE Narodowym w Warszawie i spadli na zaplecze elity.

- Życie piłkarza jest bolesne. Nikt się nie będzie rozczulał. Zabrakło cwaniactwa, momentu, w którym trzeba utrzymać trochę tę piłkę. Głowa do góry, panowie! Taki jest sport, trzeba też umieć przegrać. Nie sztuką jest teraz szukać winnych - mówił w szatni selekcjoner (za kanałem "Łączy nas piłka"). Mimo niezrealizowania celu trener zachował swoją pozycję, ale tylko przez cztery kolejne mecze. Po porażce z Finlandią w eliminacjach MŚ 2026 i zamieszaniu związanym z opaską kapitana podał się do dymisji.

Borek o losowaniu LN:

Kadrę przejął Jan Urban, który poprowadził drużynę do baraży o mundial. Te odbędą się w marcu. Jeśli selekcjoner zachowa posadę na kolejne miesiące, będzie musiał zmierzyć się z grą w Dywizji B Ligi Narodów. Rywalami biało-czerwonych będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. Jak szanse Polaków widzi Mateusz Borek?

- Jestem optymistą i przy takim losowaniu absolutnie stawiam przed reprezentacją Polski cel powrotu do dywizji A - ocenił Borek.

Kiedy mecze LN?

Faza ligowa Ligi Narodów UEFA zostanie rozegrana na jesieni 2026 roku. Pierwsze mecze zaplanowano na 24-26 września. Z kolei ostatnia 6. kolejka odbędzie się w dniach 15-17 listopada.