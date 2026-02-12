Urban zaskoczył. Wskazał faworyta baraży o mundial

Według Jana Urbana, spośród czterech drużyn, które dostały się do baraży o MŚ 2026, czyli Albanii, Polski, Ukrainy i Szwecji, największe szanse na awans ma ostatnia z wymienionych. - Na papierze ma znakomitych zawodników, ale coś tam nie gra. Zdobyli 2 punkty w eliminacjach, a z drugiej strony wylosowali dobrze. Zagrają pierwszy mecz na wyjeździe, na terenie neutralnym, a drugi u siebie. Jeśli wygrają, to kto jest faworytem w tej czwórce? Według mnie Szwecja. Na dzień dzisiejszy jest wiele niewiadomych. Możemy zagrać dwa znakomite mecze, możemy zagrać 50/50. Ważne jest, by zawodnicy grali, byli w dobrej dyspozycji. Organizmu nie oszukasz - stwierdził Urban w rozmowie z Pawłem Paczulem z Weszło.

Jan Urban wskazał faworyta baraży o mundial

Urban został też zapytany, na kogo wolałby trafić w finale baraży. - Mówiłem już przed losowaniem. Chcę trafić na tego, kto awansuje. Tego się trzymam - uciął selekcjoner.

Reprezentacja Szwecji w eliminacjach do mundialu dwukrotnie zremisowała ze Słowenią, a także dwukrotnie przegrała z Kosowem i Szwajcarią. W grupie zajęła ostatnie miejsce, za Słowenią, Kosowem i Szwajcarią. Awans wywalczyła kadra Granita Xhaki, do baraży dostało się Kosowo, a także, dzięki dobrej pozycji w Lidze Narodów, Szwedzi.

Pierwszy mecz Polacy rozegrają 26 marca 2026 roku w Polsce. Rywalem drużyny prowadzonej przez selekcjonera Jana Urbana będzie Albania. Drużyna prowadzona przez Sylvinho, byłego zawodnika Barcelony, w grupie straciła punkty z Anglią, a do tego zremisowała z Łotwą i Serbią. To właśnie kosztem Serbów Albania znalazła się w barażach.

W przypadku zwycięstwa w meczu półfinałowym, reprezentanci Polski zagrają w finale, którego stawką będzie awans do turnieju finałowego mistrzostw świata. Rywalem Polaków będzie triumfator spotkania Ukraina – Szwecja. Finał baraży zostanie rozegrany 31 marca, a jego gospodarzem zwycięzca meczu Ukraina – Szwecja.

Rywalem biało-czerwonych w przyszłorocznym mundialu, o ile ekipa trenera Jana Urbana przejdzie marcowe baraże, będzie Holandia oraz 19. w rankingu FIFA Japonia i 47. Tunezja.