Losowanie Ligi Narodów. O której godzinie? Gdzie oglądać? Na kogo trafi Polska? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Polski spadła do dywizji B jesienią 2024 roku, zajmując ostatnie miejsce w grupie, za Portugalią, Chorwacją i Szkocją. Ta ostatnia kadra pożegnała się z najwyższą klasą rozgrywkową po barażach. Przez spadek nasza drużyna narodowa, prowadzona od lipca 2025 przez Jana Urbana, przed losowaniem znajdzie się w pierwszym koszyku, razem z Węgrami, Izraelem i Szkocją. Drugi utworzą Szwajcaria, Austria, Bośnia i Hercegowina oraz Ukraina, do trzeciego trafią Słowenia, Gruzja, Irlandia i Rumunia, która awansowała z niższego szczebla, a ostatnią grupę tej dywizji stanowią inni „beniaminkowie", czyli Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna i Kosowo.

Liga Narodów. Losowanie. Reprezentacja Polski pozna rywali

Z Ukrainą bądź Szwecją polscy piłkarze mogą się zmierzyć już 31 marca w finale baraży o awans do mistrzostw świata, o ile pięć dni wcześniej pokonają w Warszawie Albanię.

Zmianie uległ też harmonogram fazy grupowe LN 2026/27. Zostanie ona przeprowadzona jesienią tego roku, ale nowością będzie dużo dłuższe „okienko reprezentacyjne" na przełomie września i października. Przerwa w rozgrywkach krajowych potrwa wtedy trzy tygodnie, a drużyny narodowe rozgrają aż cztery kolejki Ligi Narodów, między 24 września a 6 października. Do tej pory istniały dwa oddzielne reprezentacyjne przerwy w obu tych miesiącach.

Liga Narodów: losowanie. Kiedy się odbędzie?

Faza grupowa LN zakończy się dwoma seriami spotkań w połowie listopada (12-14.11 i 15-17.11). Zwycięzca Ligi Narodów zostanie wyłoniony w turnieju finałowym na początku czerwca 2027.

Z czterech dotychczasowych edycji dwie, pierwszą i ostatnią, wygrała Portugalia, a takie sukcesy mają na koncie też Francja i Hiszpania.

Koszyki przed losowaniem dywizji B Ligi Narodów:

Koszyk 1: Polska,Węgry, Izrael, Szkocja

Koszyk 2:Szwajcaria, Austria, Bośnia i Hercegowina, Ukraina

Koszyk 3: Słowenia, Gruzja, Irlandia, Rumunia

Koszyk 4:Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna, Kosowo

Losowanie grup Ligi Narodów odbędzie się 12 lutego o godz. 18 w Brukseli.

Liga Narodów: losowanie. Transmisja

Transmisja losowania będzie transmitowana na TVPSPORT.PL, w aplikacji mobilnej, smart TV i kanale TVP Sport na YouTube.