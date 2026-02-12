Powrót na stronę główną

Losowanie Ligi Narodów. O której godzinie? Gdzie oglądać? Na kogo trafi Polska? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Polski pozna dziś rywali, z którymi zmierzy się w Lidze Narodów. Od tego sezonu nasza kadra będzie rywalizowała w dywizji - B - po spadku, do którego doszło jeszcze za kadencji Michała Probierza. Sprawdźcie, gdzie obejrzeć transmisję z losowania grup Ligi Narodów.
Jan Urban
Fot.Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Reprezentacja Polski spadła do dywizji B  jesienią 2024 roku, zajmując ostatnie miejsce w grupie, za Portugalią, Chorwacją i Szkocją. Ta ostatnia kadra pożegnała się z najwyższą klasą rozgrywkową po barażach. Przez spadek nasza drużyna narodowa, prowadzona od lipca 2025 przez Jana Urbana, przed losowaniem znajdzie się w pierwszym koszyku, razem z Węgrami, Izraelem i Szkocją. Drugi utworzą Szwajcaria, Austria, Bośnia i Hercegowina oraz Ukraina, do trzeciego trafią Słowenia, Gruzja, Irlandia i Rumunia, która awansowała z niższego szczebla, a ostatnią grupę tej dywizji stanowią inni „beniaminkowie", czyli Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna i Kosowo. 

Zobacz wideo Jan Urban wprost o sytuacji Oskara Pietuszewskiego: Wierzę w to!

Liga Narodów. Losowanie. Reprezentacja Polski pozna rywali

Z Ukrainą bądź Szwecją polscy piłkarze mogą się zmierzyć już 31 marca w finale baraży o awans do mistrzostw świata, o ile pięć dni wcześniej pokonają w Warszawie Albanię. 

Zmianie uległ też harmonogram fazy grupowe LN 2026/27. Zostanie ona przeprowadzona jesienią tego roku, ale nowością będzie dużo dłuższe „okienko reprezentacyjne" na przełomie września i października. Przerwa w rozgrywkach krajowych potrwa wtedy trzy tygodnie, a drużyny narodowe rozgrają aż cztery kolejki Ligi Narodów, między 24 września a 6 października. Do tej pory istniały dwa oddzielne reprezentacyjne przerwy w obu tych miesiącach. 

Liga Narodów: losowanie. Kiedy się odbędzie? 

Faza grupowa LN zakończy się dwoma seriami spotkań w połowie listopada (12-14.11 i 15-17.11).  Zwycięzca Ligi Narodów zostanie wyłoniony w turnieju finałowym na początku czerwca 2027. 

Z czterech dotychczasowych edycji dwie, pierwszą i ostatnią, wygrała Portugalia, a takie sukcesy mają na koncie też Francja i Hiszpania. 

  • Koszyki przed losowaniem dywizji B Ligi Narodów:
    Koszyk 1: Polska,Węgry, Izrael, Szkocja
    Koszyk 2:Szwajcaria, Austria, Bośnia i Hercegowina, Ukraina
    Koszyk 3: Słowenia, Gruzja, Irlandia, Rumunia
    Koszyk 4:Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna, Kosowo

Losowanie grup Ligi Narodów odbędzie się 12 lutego o godz. 18 w Brukseli. 

Liga Narodów: losowanie. Transmisja

Transmisja losowania będzie transmitowana na TVPSPORT.PL, w aplikacji mobilnej, smart TV i kanale TVP Sport na YouTube.

