Głośna decyzja Lewandowskiego. "Nigdy nie chciałbym..."

Drużyna trenera Jana Urbana w przypadku zwycięstwa z Albanią, 31 marca zmierzy się na wyjeździe z wygranym meczu Ukraina-Szwecja. - Reprezentacja to dla mnie coś wyjątkowego, podchodzę do niej z pełnym zaangażowaniem - zadeklarował w obszernej rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry m.in. porównał obecnego selekcjonera nie tylko z Hansim Flickiem, ale także z poprzednim trenerem reprezentacji, Michałem Probierzem.

Lewandowski mówiąc o Urbanie, odniósł się do Probierza

37-latek kolejny raz w karierze odebrał nagrodę tygodnika dla Piłkarza Roku. W rozmowie z Leszkiem Orłowskim Robert Lewandowski podniósł kilka ważnych kwestii. Opowiedział m.in. o tym, jak ocenia pracę reprezentacyjnego trenera, Jana Urbana.

Na prośbę o wskazanie wspólnych cech selekcjonera z klubowym szkoleniowcem Hansim Flickiem, "Lewy" odpowiedział bardzo ogólnikowo: - To są zupełnie różne role i trudno je porównywać. Trener klubowy pracuje z zespołem na co dzień, ma czas na treningi, wdrażanie koncepcji i detali. Trener reprezentacji funkcjonuje w zupełnie innych realiach, z bardzo ograniczonym czasem pracy z zawodnikami. W tym sensie Jan Urban w klubie i Jan Urban w kadrze to dwie nieco różne odsłony tego samego fachowca. Dlatego nie porównywałbym ich wprost z Hansim. To inne warunki, zupełnie inne wyzwania - przyznał Robert Lewandowski.

Kapitan naszej reprezentacji udzielił konkretniejszej odpowiedzi, gdy Leszek Orłowski zapytał, "co funkcjonuje w zespole Jana Urbana odmiennie niż funkcjonowało za kadencji Michała Probierza, że gra i wyniki reprezentacji są o wiele lepsze?".

- Jan Urban jest szczery w tym, co mówi, ma klarowną wizję, dużo z nami rozmawia, a to zawsze jest bardzo ważne. Ma fajne podejście do nas, piłkarzy. Ujęło nas w nim to, że pewne rzeczy mówi prosto w oczy. Teraz czas na dodawanie kolejnych elementów - czysto piłkarskich.

Nie da się ukryć, że tym samym Robert Lewandowski wbił szpileczkę w sposób prowadzenia reprezentacji Polski przez Michała Probierza, który odebrał "Lewemu" opaskę kapitana. Napastnik Barcelony po tym zdarzeniu ogłosił, że nie zagra w kadrze, dopóki jej opiekunem nadal będzie Probierz.

- Moja decyzja była reakcją na konkretną sytuację, a nie elementem kalkulacji czy przewidywania, co wydarzy się dalej. Nie zakładałem żadnych scenariuszy. Absolutnie nie było też tak, że komukolwiek źle życzyłem, wręcz przeciwnie. Nigdy nie chciałbym, żeby reprezentacja czy chłopaki przegrywali, niezależnie od okoliczności - powiedział Robert Lewandowski.

Jeśli reprezentacja Polski przez baraże awansuje do mundialu, to w grupie F zagra przeciwko: Tunezji, Holandii oraz Japonii. Start mistrzostw świata na boiskach Ameryki Północnej zainauguruje mecz Meksyku z RPA 11 czerwca.