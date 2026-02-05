18 lat i koniec? PZPN szykuje rewolucyjną zmianę w reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski od 2009 roku występuje w strojach wyprodukowanych przez Nike. Pierwszy międzynarodowy turniej, w którym amerykańska firma ubrała kadrowiczów, to Euro 2012. W koszulkach z charakterystycznym logotypem Biało-Czerwoni grali w ćwierćfinale Euro 2016, 1/8 finału MŚ 2022, a także podczas eliminacji do tegorocznego mundialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski trafi do MLS? Kosecki: Często to powtarzał, na pewno ma plan

Baraże, a po ewentualnym awansie również i organizowane w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych mistrzostwa świata mogą okazać się końcem długotrwałej współpracy. Umowa między Polskim Związkiem Piłki Nożnej a firmą Nike zakończy się w tym roku.

Będzie wielka zmiana w reprezentacji Polski?

Jak informuje TVP Sport, amerykański koncern złożył już ofertę przedłużenia wygasającego niebawem kontraktu. Akceptacja tej umowy sprawiłaby, że współpraca Nike z PZPN-em trwać będzie co najmniej dwie dekady. Sprawa nie jest jednak oczywista, gdyż nie jest to jedyny producent zainteresowany dołączeniem reprezentacji Polski do swojego portfolio.

Zobacz też: Bunt Ronaldo! Postawił jeden warunek. Zaskakujące doniesienia

Do przetargu zgłosił się bowiem również Adidas. Niemiecka firma dbała o wyposażenie kadry w latach świetności - między innymi na mistrzostwach świata w 1974 oraz 1982 roku, kiedy Biało-Czerwoni wracali do kraju jako trzecia drużyna globu. W tym roku dobiegnie końca wieloletnia umowa Adidasa z niemieckim związkiem - już niebawem czterokrotnych mistrzów świata ubierać będzie Nike.

Pojawił się też trzeci, niespodziewany kandydat. Jest to łódzka firma Keeza, znana głównie z dostarczania strojów klubom z niższych lig. Producent rozpoczął niedawno pracę nad strojami dla reprezentacji... hokejowej. 22 stycznia Polski Związek Hokeja na Lodzie poinformował, że Keeza została sponsorem technicznym i przez najbliższe 2,5 roku ubierać będzie kadrę.

Polski Związek Piłki Nożnej nie odrzuca tej propozycji, jednak stawia wysokie wymagania. "Keeza to mała firma w porównaniu do Nike czy Adidasa, która dopiero buduje swoją pozycję. Jeśli miałaby zostać sponsorem reprezentacji oczywiste jest, że musiałaby zaproponować dużo wyższą stawkę, bo przecież byłaby to dla nich forma promocji" - czytamy.

Możliwe, że wybór będzie jeszcze trudniejszy. Spekuluje się bowiem, że swoje oferty złożą też inni producenci - między innymi Puma (poprzedni partner techniczny PZPN-u) czy Macron. Niezależnie od wyboru podjętego przez związek, przez najbliższe miesiące Lewandowski, Zieliński, Bednarek czy Cash ubierać będą koszulki z logotypem Nike.