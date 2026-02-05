Borek wskazał: Oto najlepszy polski piłkarz

Jan Urban ma coraz mniej czasu na przygotowania do najważniejszych meczów swojej kadencji w reprezentacji Polski. Selekcjoner dokładnie za 50 dni poprowadzi Biało-Czerwonych w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata, które w czerwcu i lipcu zorganizują Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone.

Wielu podstawowych zawodników reprezentacji prezentuje ostatnio świetną dyspozycję. Można więc mieć nadzieję, że Jan Urban będzie podejmował "pozytywne" wybory - bazujące na formie poszczególnych piłkarzy, a nie jej braku. Kto jednak wyjdzie na murawę Stadionu Narodowego pod koniec marca?

Mateusz Borek jasno: "Dziś on jest najlepszy"

Odpowiedź na to pytanie próbował znaleźć Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego. Jego zdaniem, kilka pozycji jest już obsadzonych i dłuższa dyskusja na ten temat nie ma większego sensu. Przykładowo, na obronie pewne miejsca ma "polski mur" z FC Porto - Jan Bednarek i Jakub Kiwior. A kto oprócz nich znalazłby się w podstawowej "11"?

- Wiśniewski, Ziółkowski, Kędziora? Cash jest w bardzo dobrej formie. Skóraś ma nowe miejsce pracy. Zieliński jest w życiowej formie i dziś jest najlepszym polskim piłkarzem - stwierdził ekspert. Jednocześnie jasno określił, kto zastąpił Roberta Lewandowskiego w głównej roli w kadrze. Reprezentacyjny kapitan przez lata uważany był za niedościgniony wzór.

Piotr Zieliński na czele reprezentacji

Zieliński w ostatnich miesiącach stał się motorem napędowym Interu Mediolan - lidera Serie A. Wicemistrzowie Włoch są w grze o potrójną koronę, a trener Interu, Cristian Chivu, nie wyobraża sobie już swojej drużyny bez reprezentanta Polski w podstawowym składzie. Lokalne media prześcigają się w komplementowaniu 31-latka.

Mateusz Borek podzielił się też swoją opinią na temat zestawienia ataku na najważniejsze mecze reprezentacji. - Wydaje mi się, że w duecie z Lewandowskim najlepiej wyglądał Karol Świderski. On prawdopodobnie zastąpi zawieszonego Nicolę Zalewskiego, jednak w innej roli. Z Kubą Kamińskim będą biegać za plecami Roberta - przewiduje.

W półfinale barażowego turnieju o awans na tegoroczne mistrzostwa świata Polska zmierzy się z Albanią. Spotkanie zaplanowane jest na 26 marca, a areną zmagań będzie Stadion Narodowy. W ewentualnym finale podopieczni Jana Urbana zagrają na wyjeździe. Gospodarzem pojedynku o bilet na amerykański mundial będzie Szwecja bądź Ukraina - w tym drugim przypadku, mecz odbędzie się w Walencji.