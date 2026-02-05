Borek wskazał: Oto najlepszy polski piłkarz

Jan Urban ma coraz mniej czasu na przygotowania do najważniejszych meczów swojej kadencji w reprezentacji Polski. Selekcjoner dokładnie za 50 dni poprowadzi Biało-Czerwonych w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata, które w czerwcu i lipcu zorganizują Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone.
Wielu podstawowych zawodników reprezentacji prezentuje ostatnio świetną dyspozycję. Można więc mieć nadzieję, że Jan Urban będzie podejmował "pozytywne" wybory - bazujące na formie poszczególnych piłkarzy, a nie jej braku. Kto jednak wyjdzie na murawę Stadionu Narodowego pod koniec marca?
Odpowiedź na to pytanie próbował znaleźć Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego. Jego zdaniem, kilka pozycji jest już obsadzonych i dłuższa dyskusja na ten temat nie ma większego sensu. Przykładowo, na obronie pewne miejsca ma "polski mur" z FC Porto - Jan Bednarek i Jakub Kiwior. A kto oprócz nich znalazłby się w podstawowej "11"?
- Wiśniewski, Ziółkowski, Kędziora? Cash jest w bardzo dobrej formie. Skóraś ma nowe miejsce pracy. Zieliński jest w życiowej formie i dziś jest najlepszym polskim piłkarzem - stwierdził ekspert. Jednocześnie jasno określił, kto zastąpił Roberta Lewandowskiego w głównej roli w kadrze. Reprezentacyjny kapitan przez lata uważany był za niedościgniony wzór.
Zieliński w ostatnich miesiącach stał się motorem napędowym Interu Mediolan - lidera Serie A. Wicemistrzowie Włoch są w grze o potrójną koronę, a trener Interu, Cristian Chivu, nie wyobraża sobie już swojej drużyny bez reprezentanta Polski w podstawowym składzie. Lokalne media prześcigają się w komplementowaniu 31-latka.
Mateusz Borek podzielił się też swoją opinią na temat zestawienia ataku na najważniejsze mecze reprezentacji. - Wydaje mi się, że w duecie z Lewandowskim najlepiej wyglądał Karol Świderski. On prawdopodobnie zastąpi zawieszonego Nicolę Zalewskiego, jednak w innej roli. Z Kubą Kamińskim będą biegać za plecami Roberta - przewiduje.
W półfinale barażowego turnieju o awans na tegoroczne mistrzostwa świata Polska zmierzy się z Albanią. Spotkanie zaplanowane jest na 26 marca, a areną zmagań będzie Stadion Narodowy. W ewentualnym finale podopieczni Jana Urbana zagrają na wyjeździe. Gospodarzem pojedynku o bilet na amerykański mundial będzie Szwecja bądź Ukraina - w tym drugim przypadku, mecz odbędzie się w Walencji.