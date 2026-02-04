Gwiazda Ekstraklasy mówi wprost, co sądzi o Urbanie

Reprezentacja Polski czeka na baraże, które zadecydują, czy zagramy na mistrzostwach świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Zanim jednak odbędzie się decydujący mecz ze Szwecją lub Ukrainą, musimy pokonać reprezentację Albanii. Polskim piłkarzom spróbuje w tym przeszkodzić m.in. obecny zawodnik Widzewa Łódź Juljan Shehu, który podzielił się swoimi przewidywaniami przed tym spotkaniem.

Albańczyk nagle zaczął mówić o Urbanie. "Po jego przyjściu..."

27-letni pomocnik mówił o nich w wywiadzie na kanale Meczyki. Nie wskazał jednak jasno, kto wygra. - To będzie bardzo trudny mecz dla obu stron. Bardzo ciężki. Nie będzie łatwo zarówno nam, jak i wam. Myślę, że zadecydują detale. Nie wiem. Polska ma na pewno małą przewagę, ponieważ gra w Warszawie i będzie miała wsparcie fanów. Wiem, jacy są kibice w Polsce, jeśli chodzi o kluby i reprezentację. Więc na pewno to daje wam przewagę - analizował.

Gracz Widzewa był też pytany, co wie na temat naszej reprezentacji i co o niej sądzi. - Jako Albania zagramy z Polską po raz trzeci w ciągu trzech lat, więc myślę, że znamy się nawzajem bardzo dobrze. Uważam, że Polska ma bardzo dobrych piłkarzy. Nie trzeba podawać nazwisk, bo każdy je zna. Macie dużo jakości, a teraz - trenera Urbana. Znam go z Górnika Zabrze. W moim odczuciu po jego przyjściu gracie lepszy futbol jako drużyna. Z nowym trenerem zrobiliście postęp - ocenił.

Piłkarz Widzewa zagra przeciwko Polsce? "To zależy od taktyki"

W kadrze Albanii Shehu rozegrał dotychczas siedem meczów - wszystkie przy okazji eliminacji do mistrzostw świata 2026. Zauważył jednak, że w drużynie narodowej gra nieco inaczej niż w Widzewie. - Moje role nie są podobne. W Widzewie mam więcej zadać ofensywnych niż w kadrze Albanii. Ale oczywiście to zależy od taktyki trenerów, jak chcą rozegrać dane spotkanie. Ja jestem piłkarzem, który dobrze czuje się w obu systemach taktycznych - przyznał i zaznaczył, że w reprezentacji częściej gra jako nominalna "szóstka".

Mecz Polska - Albania w ramach baraży do mistrzostw świata 2026 odbędzie się 26 marca na Stadionie Narodowym. Początek o godz. 20:45. W przypadku wygranej kolejny mecz rozegramy na wyjeździe 31 marca.