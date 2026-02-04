PZPN odpowiada na skandaliczne słowa Infantino ws. Rosji Jaśniej się nie da

"Wszystko, co piękne w sporcie jest sprzeczne z tym, co niesie za sobą wojnę. Dla wszystkich ludzi, którzy cenią wolność i pokój, to czas solidarności z ofiarami militarnej agresji na Ukrainę. Jako Kapitan Reprezentacji Polski będę rozmawiał z kolegami z Drużyny w sprawie meczu z Rosją, żeby wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie i jak najszybciej je przedstawić prezesowi PZPN" - pisał w lutym 2022 roku Robert Lewandowski, tuż po wybuchu ataków na Ukrainę. Biało-Czerwoni mieli wtedy grać półfinał baraży z Rosją. Do niego ostatecznie nie doszło. Powód? Wykluczenie "Sbornej" z międzynarodowej rywalizacji. I choć wojna wciąż trwa, a setki ludzi tracą życie, to coraz więcej sportowych organizacji pozwala na powrót obywateli z państwa agresora do rywalizacji. Tak postąpił m.in. FIS. I tak wkrótce może postąpić FIFA.

Gianni Infantino chce powrotu Rosjan. PZPN reaguje

- Musimy, zdecydowanie [znieść zakaz dla Rosji, przyp. red.]. Ten zakaz niczego nie osiągnął, stworzył jedynie więcej frustracji i nienawiści - mówił Gianni Infantino, prezes FIFA. Czy to oznacza, że wkrótce "Sborna" znów zacznie pojawiać się na międzynarodowych turniejach? Co w tej sytuacji zrobi PZPN? Czy ma już gotowe stanowisko?

Głos zabrał Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN. - W tym momencie nie ma jednak czego komentować - mówił w rozmowie z WP SportoweFakty. Dlaczego wstrzymuje się od głosu? Dlatego, że jak na razie ani FIFA, ani UEFA nie podjęły żadnych działań w sprawie przywrócenia Rosjan, jak chociażby poinformowanie o planach federacji. - Z poziomu UEFA i FIFA nie otrzymaliśmy choćby maila w tej sprawie. Nie trafił do nas jakikolwiek sygnał do ewentualnej konsultacji tego tematu - mówił, sugerując, że jak na razie Infantino najpewniej jedynie sonduje możliwość ponownego włączenia Rosjan do walki sportowej.

- Jeżeli otrzymamy oficjalne pismo w tej sprawie, na pewno dojdzie do spotkania zarządu PZPN i dyskusji. Mogę powiedzieć, że z naszej strony stanowisko jest jednoznaczne i niezmienne - deklarował. Co to oznacza? Z pewnością ewentualny sprzeciw Polski w sytuacji, w której FIFA czy UEFA będą chciały przywrócić Rosjan.

Polska przed ostatnią szansą na mundial 2026

Na mistrzostwach świata 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie "Sborna" na pewno nie wystąpi. Szanse na grę mają za to Biało-Czerwoni. Przed nimi "ostatnia prosta", czyli baraże. Już 26 marca zmierzą się z Albanią w półfinale. Jeśli wygrają, to pięć dni później bezpośrednio o bilet na mundial powalczą ze Szwecją bądź Ukrainą. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczów polskiej kadry piłkarskiej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.