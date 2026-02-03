Lewandowski nie zostawia żadnych złudzeń. Wtedy przestanie grać w kadrze

- Rola "Lewego" w reprezentacji jest bardzo ważna. Wiadomo, że wiek robi swoje. Jak to powiedział Al Pacino w "Męskiej Grze": "Wiek dużo daje i jeszcze więcej zabiera". Nie będziesz od "Lewego" wymagał, żeby bronił 90 minut do pressingu wysokiego, bo nie będzie miał sił w polu karnym. On żyje z tego, co ma w polu karnym. Tylko trzeba go tam doprowadzić - tak o roli Roberta Lewandowskiego w kadrze mówił Czesław Michniewicz w ostatnim podcaście "W stylu Krychowiaka". Nie ulega wątpliwości, że to najlepszy polski piłkarz w historii. Na koncie ma aż 88 goli w reprezentacji. Teraz będzie ważnym ogniwem w trakcie baraży o mistrzostwa świata 2026.

Tak Robert Lewandowski mówi o końcu gry w reprezentacji Polski

Wiele osób zastanawia się, jak będzie wyglądać kadra po odejściu Lewandowskiego? A kiedy to może nastąpić? Niektórzy spekulują, że jeśli Polska awansuje na mundial, to będzie to ostatnia wielka impreza w karierze 37-latka. Czy tak faktycznie się stanie? Czy napastnik już wie, do kiedy będzie grał?

Lewandowski zabrał głos w tej sprawie w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna". - Takich rzeczy nie da się planować - powiedział od razu. - Trzeba to poczucić. Mogę poczuć, że czas kończyć, ale wcale nie musi się to wydarzyć niebawem - mówił. - Odejdę z kadry, gdy będę pewny w stu procentach, że to jest już ten moment - zadeklarował.

Oto dorobek Roberta Lewandowskiego w kadrze

Lewandowski zadebiutował w reprezentacji 10 września 2008 roku w meczu z San Marino (2:0). Już wtedy zdobył debiutancką bramkę. Jak dotąd wystąpił na czterech mistrzostwach Europy, a także w dwóch edycjach mistrzostw świata. Największy sukces, jaki odniósł z kadrą to ćwierćfinał Euro 2016. W nim Polska przegrała z Portugalią, późniejszym triumfatorem, ale dopiero po rzutach karnych.

Teraz przed nim i Biało-Czerwonymi baraże o MŚ 2026. W pierwszym meczu zmierzą się z Albanią. Spotkanie zaplanowano na 26 marca. W przypadku zwycięstwa awansują na ostatni etap. Pięć dni później zagrają z Ukrainą bądź Szwecją. Tam wygrany wywalczy bilet na mundial.