A jednak! Jest pilna decyzja PZPN ws. podwyżki biletów przed barażami MŚ

Wszystko drożeje, Polski Związek Piłki Nożnej płaci więcej za wynajem PGE Narodowego, więcej kosztują też wszelkie usługi. Od końca ubiegłego roku dochodziły do nas informacje, że PZPN może chcieć zrewidować dotychczasowe ceny biletów na domowe mecze kadry. Decyzja miała zostać podjęta na styczniowym zarządzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Przeniesienie meczu Ukrainy poza Polskę mogłoby być pstryczkiem w nos

Co z podwyżkami cen biletów? Jest decyzja

Zarząd PZPN odbył się 30 stycznia. Jednym z jego punktów rzeczywiście było ustalenie cen biletów na marcowe spotkanie kadry. 26 marca, w pierwszym meczu baraży o mundial, Polska zagra w Warszawie z Albanią. Jeśli Biało-Czerwoni przegrają, marzenia o mundialu prysną. Jeśli zwyciężą - o awans na mistrzostwa świata zmierzą się ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja. Spotkanie z Albańczykami już cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców - PZPN nie ma wątpliwości, że na największym polskim obiekcie będzie komplet, czyli ok. 56 tys. osób. Związek nie zdecydował się na razie na zmienianie cen biletów w stosunku do tych, które obowiązywały w ubiegłym roku na meczach o stawkę. Utrzymane zostały zatem dotychczasowe ceny wejściówek:

bilety I kategorii mają kosztować 240 złotych (wzdłuż linii bocznych boiska)

bilety II kategorii będzie można kupić za 180 złotych

bilety III kategorii to koszt 120 złotych (za bramkami)

bilety rodzinne (opiekun i dziecko do 12 lat) wyniosą 100 + 60 złotych

Według naszych informacji otwarta sprzedaż biletów rozpocznie się 9 marca. Część wejściówek będzie można jednak nabyć wcześniej - mają one być dostępne dla klientów aplikacji InPost już od 4 marca. Na razie nie podjęto decyzji dotyczącej cen biletów na kolejne domowe mecze kadry, te towarzyskie czerwcowe i jesienne w piłkarskiej Lidze Narodów UEFA. Wszystko zależne będzie od rywali i atrakcyjności spotkań oraz tego, czy Polska dostanie się na mundial.

Co z biletami na drugi barażowy mecz?

Nieco bardziej skomplikowana będzie sytuacja związana z zakupieniem biletów na ewentualny drugi barażowy mecz Polaków o mundial. Jeśli wygramy z Albanią, wtedy 31 marca w starciu o wszystko zmierzymy się na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Jeśli z Albanią przegramy, to w tym terminie zagramy z gorszym z powyższej pary, ale już tylko towarzysko - i też na wyjeździe. Reprezentacja Jana Urbana - jeśli pokona Albańczyków - w ostatni dzień marca będzie musiała stawić się albo w Walencji (tam gra Ukraina), albo w Sztokholmie.

Bilety na te mecze będą dostępne na początku marca. Kibic, który będzie chciał być pewny, że zobaczy kadrę na żywo 31 marca, powinien kupić bilet i do Sztokholmu, i do Walencji. I tak kupował będzie kota w worku, bo nie będzie znał stawki spotkania - czy będzie to decydujący baraż, czy mecz towarzyski. Jeśli z zakupem poczeka do rozstrzygnięcia meczów Polska - Albania i Ukraina - Szwecja, czyli do wieczoru 26 marca, biletów na wyjazd może już nie dostać. W przypadku wcześniejszego zakupu biletu w ciemno, możliwy będzie jednak zwrot karty wstępu na mecz, w którym nie zagra Polska. Ceny wejściówek na spotkania 31 marca zależeć będą od ustaleń gospodarzy.

Przypomnijmy, że Polska walczy o wyjazd na MŚ 2026, które rozegrane będą w Kanadzie, USA i Meksyku. Potencjalnymi rywalami Polski w grupie F na tych zawodach będą: Holandia, Japonia i Tunezja.