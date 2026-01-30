Urban ogłosił ws. rywala w finale baraży do MŚ. "To jest słabsza drużyna"

Los Polaków w kontekście mundialu rozstrzygnie się pod koniec marca. 26. na PGE Narodowym w Warszawie dojdzie do konfrontacji Biało-czerwonych z reprezentacją Albanii. Pięć dni później, jeśli drużyna trenera Jana Urbana wygra, pojedzie na mecz wyjazdowy ze zwycięzcą spotkania Ukraina-Szwecja. Co na dwa miesiące przed tymi najważniejszymi pojedynkami uważa selekcjoner naszej kadry? Jego słowa o reprezentacji Szwecji są zaskakujące.

Urban o ekipie Trzech Koron: "Dalej ma znakomitych zawodników"

Najważniejszym meczem w dotychczasowej krótkiej karierze Jana Urbana na stanowisku selekcjonera kadry Polski będzie starcie z Albanią. Od września 2021 roku mierzyliśmy się z tym rywalem aż czterokrotnie, po dwa razy w eliminacjach do poprzednich mistrzostw świata oraz w kwalifikacjach do Euro 2024. Oto jak przedstawiały się wyniki:

2 września 2021, Polska - Albania 4:1

12 października 2021, Albania - Polska 0:1

27 marca 2023, Polska - Albania 1:0

10 września 2023, Albania - Polska 2:0

Jak widać powyżej, przeciwnik ten nie należy do najłatwiejszych dla naszych zawodników. O tym zresztą przestrzega trener Jan Urban: - Mają zespół złożony z zawodników dobrze wyszkolonych technicznie, który traci mało goli, choć także niewiele strzela. Są zorganizowani, zdyscyplinowani, występują we Włoszech, ale i w klubach z Azji. To solidni piłkarze, nieprzypadkowo mieliśmy z nimi kłopoty niespełna dwa lata temu, kiedy pokonali nas w Tiranie 2:0 - podkreślił selekcjoner w rozmowie z Robertem Błońskim z TVP Sport.

Jeśli drużyna Jana Urbana pokona pierwszą, albańską przeszkodę, na drodze do mundialu stanie Ukraina lub Szwecja. Którą z tych ekip wolałby trener naszej kadry?

- Jeśli spojrzymy na same eliminacje, odpowiedź byłaby prosta: słabsza jest Szwecja, która nie wygrała w nich żadnego z sześciu meczów. Ale dalej ma znakomitych zawodników, występujących w silnych europejskich klubach. Ostatnio coś u nich nie działało, jednak nie wiem co. Jesienią zmienili trenera i pod wodzą Grahama Pottera w każdej chwili mogą wskoczyć na poziom adekwatny do umiejętności graczy. To, co wyczyniali w eliminacjach, w których przegrali cztery mecze i dwa zremisowali, nie było czymś normalnym - zaznaczył Urban.

Jeśli w finale baraży Polacy trafią na reprezentacją Ukrainy to rozegrają ten mecz w Hiszpanii na Estadio Ciudad de Valencia. W Walencji trener Jan Urban spodziewa się wyrównanego pojedynku.

- Ukraina prezentuje podobny poziom do naszego, Szwecji i Albanii. O awansie będą decydować detale, umiejętności i indywidualności - podkreślił.

- Dziś możemy powiedzieć, że nasi zawodnicy grają nieźle w klubach, ale baraże są dopiero za dwa miesiące. Nie żyjmy więc dniem dzisiejszym, bo sytuacja może się zmienić w każdej chwili - i zmienia się. Jest dynamiczna. Nie można dać się zaskoczyć żadnym okolicznościom - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z TVP Sport.