Urban wskazał: Oto dwaj faworyci do mistrzostwa Polski

To nie pierwszy raz, kiedy rozgrywki Ekstraklasy są niezwykle wyrównane i nie mają wyraźnego faworyta do tytułu na półmetku. Tak niewielkich różnic w czołówce tabeli jednak dawno nie obserwowaliśmy. Po 18 ligowych kolejkach liderem jest Wisła Płock, która ma jednak tyle samo punktów (30) co drugi Górnik Zabrze. Jej przewaga nad dziewiątą Koroną Kielce wynosi natomiast tylko 6 oczek!

Kto wygra Ekstraklasę? Urban zabrał głos

Czy Wisła Płock oraz Górnik Zabrze będą faktycznie do końca bić się o mistrzostwo? Być może, ale nikogo nie zdziwi scenariusz, w którym w drugiej części sezonu przewagę nad resztą stawki uzyskają najbogatsze i najmocniejsze w ostatnich latach zespoły - Lech Poznań, Jagiellonia Białystok czy Raków Częstochowa. O przewidzenie tego, co wydarzy się w najbliższych miesiącach, pokusił się Jan Urban. Selekcjoner reprezentacji Polski był dość ostrożny w wypowiedziach, choć wskazał dwóch faworytów.

Oto jego słowa z rozmowy z TVP Sport:

- Najbardziej stabilne są Lech i Jagiellonia. Ich atuty to solidna kadra, dobrzy trenerzy oraz doświadczenie w walce o trofea i występy w Europie. Raków zmienił trenera, a to poważna rzecz i zobaczymy, jak debiutant w Ekstraklasie odnajdzie się w zupełnie nowych realiach. Legia raczej nie powalczy o mistrzostwo, ale spróbuje gonić czołówkę i dostać się do pucharów. Może nowy trener wykrzesze z zawodników ich potencjał? Bardzo jestem ciekawy liderów – z Płocka oraz z Zabrza. Czy zdołają podtrzymać świetną passę z jesieni i wykorzystają to, co wtedy ugrali, by latem zagrać w pucharach - podsumował Urban.

Za niespełna dwa miesiące Jan Urban spróbuje poprowadzić reprezentację Polski do awansu na mistrzostwa świata. Polacy 26 marca zmierzą się w barażach z Albanią, a w przypadku zwycięstwa czekać będzie ich decydujący mecz z Ukrainą albo Szwecją.