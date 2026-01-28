Lewandowski wylądował na dywaniku u Michniewicza. To mu się nie podobało

Przed reprezentacją Polski niezwykle istotne mecze. Zadecydują o tym, czy pojedzie na mistrzostwa świata 2026. To potencjalnie może być ostatnia wielka impreza w karierze Roberta Lewandowskiego. Nie ulega więc wątpliwości, że napastnik zrobi wszystko, by na nią jechać. Jaką rolę powinien więc odgrywać zarówno w barażach, jak i ewentualnie na mundialu?

Głos w sprawie zabrał Czesław Michniewicz. - Rola "Lewego" w reprezentacji jest bardzo ważna - zaczął były selekcjoner w podcaście Grzegorza Krychowiaka "W stylu Krychowiaka" na antenie RMF. - Wiadomo, że wiek robi swoje. Jak to powiedział Al Pacino w "Męskiej Grze": "wiek dużo daje i jeszcze więcej zabiera". Nie będziesz od "Lewego" wymagał, żeby bronił 90 minut do pressingu wysokiego, bo nie będzie miał sił w polu karnym. On żyje z tego, co ma w polu karnym. Tylko trzeba go tam doprowadzić - podkreślał Michniewicz.

A na tym nie zakończył. Poruszył też temat zachowania Lewandowskiego na murawie. Chodzi szczególnie o gesty, jakie wykonuje nie tylko do kolegów z kadry po nieudanych zagraniach, ale i nawet wtedy, gdy jemu samemu nie uda się wykonać manerwu z piłką tak, jakby tego oczekiwał. Dużo gestykulował w przeszłości, teraz nieco ograniczył takie postępowanie. Okazuje się, że takie zachowanie niepokoiło też samego Michniewicza. - Już cała Polska mówiła o tym, że "Lewy" macha rękoma. Mnie to też irytowało, wszystkich irytowało. Podchodził, machał rękoma, itd. - mówił szkoleniowiec. Ujawnił, że wówczas podjął konkretne kroki w sprawie.

- Zaprosiłem go do pokoju w Warszawie w hotelu i mówię: "Robert, musimy porozmawiać". To było przed spotkaniem z Walią. Mówię: "Robert, ja sobie zdaję sprawę, wiem, jaka jest twoja rola, pozycja, wiem, jakim jesteś piłkarzem i w jakim przebywasz otoczeniu, ale Ty musisz zrozumieć, że jeśli Ty będziesz pokazywał, że my czegoś nie potrafimy, to nie pomagasz drużynie w ten sposób. Teraz są dwie możliwości. My na twój poziom nie wejdziemy, Ty nie możesz się sprowadzać do naszego poziomu. Musimy znaleźć jakiś środek. Ty musisz wspierać zawodników. Jak Ty będziesz wspierał ich dobrym słowem, to będzie lepsze niż machanie" - ujawnił.

Rozmowa z selekcjonerem odmieniła Lewandowskiego?

Prośby ówczesnego selekcjonera przyniosły wówczas efekt, a Lewandowski zmienił swoje zachowanie, o czym wspomina 55-latek. - Zupełnie inny "Lewy". Później się spotkaliśmy i powiedziałem: "Ja chce takiego 'Lewego' w kadrze" - zdradził.

Teraz przed Lewandowskim i kadrą baraże. W półfinale Polska zagra z Albanią. W przypadku zwycięstwa zmierzy się z Ukrainą bądź Szwecją. Wygrany wywalczy bilet na mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie. A tam Biało-Czerwoni mogą zagrać w grupie z Holandią, Japonią i Tunezją.