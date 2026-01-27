Słowa Urbana o Pietuszewskim niosą się po Portugalii. Oto, co o nich sądzą

Oskar Pietuszewski zimą zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto, a w debiucie wywalczył rzut karny. Od dawna w Polsce trwa dyskusja, czy Jan Urban powinien powołać go do seniorskiej kadry. Tymczasem słowa selekcjonera na temat skrzydłowego dotarły już do Portugalii.
"Jan Urban przyznaje, że powołałby piłkarza Porto, gdyby skrzydłowy nadal utrzymywał wysoki poziom, a nie tylko dlatego, że przeniósł się do dużego klubu. Ostrzega, że ma mocną alternatywę w reprezentacji, ale chwali decyzję zawodnika o wyborze portugalskiego klubu" - napisała "A Bola".
"W ubiegłą sobotę, na marginesie finałowej gali lokalnego tygodnika, selekcjoner polskiej reprezentacji Jan Urban był pragmatyczny, gdy pytano go o możliwość powołania Oskara Pietuszewskiego , młodego skrzydłowego FC Porto , do seniorskiej reprezentacji" - odnotował portal sapo.pt.
"Jan Urban uważa, że transfer do Porto był dobrą decyzją młodego skrzydłowego. Jeśli chodzi o ewentualne powołanie do reprezentacji Polski, trener nie wyklucza takiej możliwości, ale prosi o spokój" - zauważyło "O Jogo".
O jakie słowa Urbana konkretnie chodzi? Selekcjoner był gościem podczas sobotniej gali Tygodnika "Piłka Nożna". W jej kuluarach zabrał głos.
– To jest kwestia dyskusji. Ktoś powie, no mógł być młodzian powołany do pierwszej reprezentacji. Oczywiście, że mógł być powołany. Natomiast trzeba się zastanowić nad tym, co lepsze było w danym momencie dla niego. Gra w drużynie młodzieżowej i w klubie czy na przykład bycie na ławce pierwszej reprezentacji albo zagranie nie wiem 10-15 minut. Czy on jest lepszy od Kamińskiego, od Zalewskiego itd.? Temat do dyskusji. Moim zdaniem Oskar nic na tym nie stracił, tylko zyskał – stwierdził Jan Urban.
- Doszło do tego, że poszedł do bardzo dobrej drużyny. Ma obok siebie dwóch doświadczonych rodaków, którzy na pewno mu pomogą w tej adaptacji tam. A to że potrafi grać w piłkę wszyscy wiemy - mówił w rozmowie z dziennikarzami podczas wspomnianego wydarzenia. Fragment z jego wypowiedziami w swoich mediach społecznościowych zamieścił Kanał Sportowy.