Słowa Urbana o Pietuszewskim niosą się po Portugalii. Oto, co o nich sądzą

Oskar Pietuszewski zimą zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto, a w debiucie wywalczył rzut karny. Od dawna w Polsce trwa dyskusja, czy Jan Urban powinien powołać go do seniorskiej kadry. Tymczasem słowa selekcjonera na temat skrzydłowego dotarły już do Portugalii.

Urban mówił o Pietuszewskim. Dotarło do Portugalii

"Jan Urban przyznaje, że powołałby piłkarza Porto, gdyby skrzydłowy nadal utrzymywał wysoki poziom, a nie tylko dlatego, że przeniósł się do dużego klubu. Ostrzega, że ma mocną alternatywę w reprezentacji, ale chwali decyzję zawodnika o wyborze portugalskiego klubu" - napisała "A Bola".

"W ubiegłą sobotę, na marginesie finałowej gali lokalnego tygodnika, selekcjoner polskiej reprezentacji Jan Urban był pragmatyczny, gdy pytano go o możliwość powołania Oskara Pietuszewskiego , młodego skrzydłowego FC Porto , do seniorskiej reprezentacji" - odnotował portal sapo.pt.

"Jan Urban uważa, że transfer do Porto był dobrą decyzją młodego skrzydłowego. Jeśli chodzi o ewentualne powołanie do reprezentacji Polski, trener nie wyklucza takiej możliwości, ale prosi o spokój" - zauważyło "O Jogo".

O jakie słowa Urbana konkretnie chodzi? Selekcjoner był gościem podczas sobotniej gali Tygodnika "Piłka Nożna". W jej kuluarach zabrał głos.

– To jest kwestia dyskusji. Ktoś powie, no mógł być młodzian powołany do pierwszej reprezentacji. Oczywiście, że mógł być powołany. Natomiast trzeba się zastanowić nad tym, co lepsze było w danym momencie dla niego. Gra w drużynie młodzieżowej i w klubie czy na przykład bycie na ławce pierwszej reprezentacji albo zagranie nie wiem 10-15 minut. Czy on jest lepszy od Kamińskiego, od Zalewskiego itd.? Temat do dyskusji. Moim zdaniem Oskar nic na tym nie stracił, tylko zyskał – stwierdził Jan Urban.

- Doszło do tego, że poszedł do bardzo dobrej drużyny. Ma obok siebie dwóch doświadczonych rodaków, którzy na pewno mu pomogą w tej adaptacji tam. A to że potrafi grać w piłkę wszyscy wiemy - mówił w rozmowie z dziennikarzami podczas wspomnianego wydarzenia. Fragment z jego wypowiedziami w swoich mediach społecznościowych zamieścił Kanał Sportowy.