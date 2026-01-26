Po tej aferze Morawieckiego gryzło sumienie. Aż zadzwonił tuż przed świętami

Reprezentacja Polski na mundialu w Katarze wyszła z grupy z 2. miejsca, za Argentyną, a przed Meksykiem oraz Arabią Saudyjską, i odpadła w 1/8 finału po porażce 1:3 z Francją. Mimo zrealizowania planu minimum, czyli awansu do fazy pucharowej, Polski Związek Piłki Nożnej nie zdecydował się na przedłużenie umowy z ówczesnym selekcjonerem Czesławem Michniewiczem. Trenera pogrążyła afera premiowa, o której jako pierwsi poinformowali dziennikarze Wirtualnej Polski, Szymon Jadczak i Dariusz Faron. Ujawniono, że Mateusz Morawiecki podczas spotkania z drużyną przed wylotem na Bliski Wschód obiecał im dodatkową premię za wyjście z grupy. Chodziło o 30 milionów złotych.
W mediach wybuchła burza. Mówiło się, że piłkarze jeszcze przed starciem z "Trójkolorowymi" spotkali się w hotelu ze sztabem szkoleniowym i debatowali na temat podziału dodatkowych funduszy. Ostatecznie żadne pieniądze na ich konta nie wpłynęły, bo premier Mateusz Morawiecki po nagonce wycofał się ze swojej obietnicy.
Michniewicz został zwolniony 22 grudnia 2022 roku. W mediach pojawiła się później plotka, że otrzymał 10-letni zakaz rozmawiania z mediami o tych wydarzeniach. Selekcjoner przerwał jednak milczenie znacznie wcześniej, obalając zresztą ten mit. Przyznał, że żadnego zakazu nie było, a była to jego decyzja, bo wiele go kosztowała utrata tej posady w taki sposób. Nie decydowały wówczas względy sportowe, bo tu się obronił, a pozaboiskowe.
Ale już po nominacji było gorąco wokół tego trenera. Na pierwszej konferencji prasowej dziennikarze rzucili się na Michniewicza i przypomnieli, że w latach 2003-2005 aż 711 razy rozmawiał telefonicznie z Ryszardem F., pseudonim "Fryzjer", który był bohaterem jednej z największych afer korupcyjnych w polskiej piłce. Atmosfera już wtedy była gęsta, ale udało się ją stłamsić dzięki wynikom kadry w eliminacjach i na MŚ w Katarze.
Wracając do afery premiowej. Michniewicz był gościem Grzegorza Krychowiaka w podcaście "W stylu Krychowiaka" przygotowywanego pod egidą RMF-u. Panowie nie unikali trudnych tematów, a jednym z wątków była właśnie nagroda pieniężna obiecana przez Mateusza Morawieckiego. Trener zdradził, że były szef rządu miał później wyrzuty sumienia, że pośrednio przez niego Michniewicz stracił posadę.
- Premier potem do mnie dzwonił, gdy się okazało, że mój kontrakt nie będzie przedłużony, przepraszał mnie za to całe zamieszanie - mówił. Dodał, że rozmowa odbyła się 23 grudnia, bo wcześniej nie mógł odebrać telefonu.
- Ja czy ty - nie jesteśmy niczemu winni w całej tej sytuacji. My nie wyciągnęliśmy ręki po tę premię, my nie prosiliśmy o tę premię. Premier wymyślił, że to będzie jakaś motywacja dla nas i stało się tak, jak się stało. Zrobiono z tego główny motyw mistrzostw świata w Katarze, a my zagraliśmy tam przecież fajny turniej. Jestem przekonany, że gdyby nie było takiej nagonki, inaczej by się to zakończyło - zapewnił.
Czesław Michniewicz po zwolnieniu z kadry wyjechał na Bliski Wschód. Został trenerem saudyjskiego Abha Club, do którego ściągnął Krychowiaka. Później prowadził jeszcze marokański FAR Rabat. W październiku 2024 roku zaledwie trzy miesiące po przybyciu do klubu, rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Od tego czasu pozostaje bez pracy.