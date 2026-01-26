Jan Urban ocenił kadrowiczów tuż przed barażami. Jaśniej się nie dało

Biało-Czerwonych czekają najważniejsze sprawdziany za kadencji Jana Urbana. Były trener Górnika Zabrza, a wcześniej m.in Lecha Poznań czy Legii Warszawa w kadrze narodowej pracuje od połowy lipca ubiegłego roku.

Podczas marcowych meczów, Polska, chcąc awansować na mundial, musi najpierw rozprawić się na własnym terenie z Albanią, a później w starciu wyjazdowym ze zwycięzcą spotkania Ukraina-Szwecja. Co ciekawe, w powodzenie tej trudnej misji, wierzy tylko 1/3 pytanych w naszej sondzie. A jakie zdanie o aktualnej formie kadrowiczów ma Jan Urban?

- Obserwując naszych zawodników, czy piłkarzy rywali chcemy im się przyjrzeć z bliska, ale na tę chwilę nie jest tak ważne w jakiej są formie. W dwa miesiące w piłce może zmienić się bardzo dużo. Oczywiście, że cieszy mnie obecna sytuacja w porównaniu np. z wrześniem. Wtedy wielu naszych kadrowicz nie grało w swoich klubach - zaznaczył selekcjoner reprezentacji w rozmowie z "Faktem".

- Aktualnie ich sytuacja uległa zdecydowanej poprawie, ale sama ich forma mnie jako trenera interesować będzie w marcu, przed meczami barażowymi o mundial. Wtedy nadejdzie czas decyzji - dodał.

Jana Urbana cieszy fakt, że zarówno Nicola Zalewski, jak i Piotr Zieliński są ważnymi postaci w swoich klubach: odpowiednio Atalancie Bergamo i Interze Mediolan. Co ważne, 63-latek ma także nadzieję, że na marcowym zgrupowaniu będzie mógł skorzystać z umiejętności Jakuba Modera.

- Podejrzewam, że niektórzy utrzymają wysoką formę przez cały sezon, a inni będą mieli z tym problem, więc my jako sztab szkoleniowym będziemy musieli odpowiednio wybrać. Do gry nie wrócił jeszcze Kuba Moder, ale ma dwa miesiące, żeby przygotować się do powrotu do reprezentacji. Mam nadzieję, że będziemy mogli z niego skorzystać. Jeśli wróci na boisko, może uda mu się wrócić do pełni formy fizycznej sprzed urazu - podkreślił Jan Urban.

Spotkanie z Albanią zaplanowano na 26 marca o godzinie 20:45. Ewentualny drugi, kluczowy mecz ze zwycięzcą pojedynku Ukraina - Szwecja ma odbyć się 31 marca.