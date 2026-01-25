Urban ostrzega reprezentanta Polski. Radzi mu zmienić klub

Jan Urban jest selekcjonerem reprezentacji Polski od 16 lipca zeszłego roku i od tego czasu zdołał już pokazać światu jednego ze swoich "żołnierzy". Chodzi o Przemysława Wiśniewskiego, z którym Urban współpracował już w Górniku Zabrze. Teraz Wiśniewski występuje w Spezii Calcio. - Ja najbardziej liczyłem na szybkość i siłę fizyczną Wiśniewskiego, grę w powietrzu i to wszystko mi się sprawdziło - mówił Urban o Wiśniewskim w jednym z wywiadów. Teraz selekcjoner Biało-Czerwonych ma dla swojego podopiecznego specjalną radę.

Urban mówi, co powinien zrobić Wiśniewski. "Często jest chwalony"

Urban udzielił wywiadu portalowi flashscore.pl, w którym odniósł się do sytuacji jednego z kadrowiczów. Selekcjoner uważa, że Wiśniewski powinien zmienić klub jeszcze w trakcie zimowego okna transferowego.

- Przemek gra regularnie. On gra cały czas w swoim klubie. Natomiast oni grają w tym momencie o utrzymanie. Nie wiem, czy trener będzie powoływał zawodnika - czy trenerem będzie Urban, czy kto inny - z trzeciej ligi, do której mogą spaść. Wydaje mi się, że to gra w reprezentacji może mu pomóc w tym, żeby zmienić środowisko i przejść do innego, mocniejszego klubu. A przede wszystkim do Serie A albo do innej ligi. On gra i często jest chwalony. Natomiast, mimo wszystko, zawsze jest to drugi poziom rozgrywkowy. Zobaczymy, jak jego sytuacja się potoczy - powiedział.

Aktualnie sytuacja Spezii w Serie B nie wygląda najlepiej, bo zajmuje 15. miejsce z 20 punktami i ma tylko punkt przewagi nad Virtusem Entella i Bari, które znajdują się na miejsach oznaczających grę w play-offach o utrzymanie. W ostatnim spotkaniu Spezia wygrała 1:0 z Avellino, a Wiśniewski spędził cały mecz na ławce rezerwowych.

Wiśniewski trafił do Spezii w styczniu 2023 r. za 3,8 mln euro z Venezii. W tym sezonie Wiśniewski zagrał w 20 meczach dla Spezii, a wspomniane spotkanie z Avellino było pierwszym, gdy Polak był rezerwowym. Kontrakt Wiśniewskiego ze Spezią wygasa w czerwcu 2027 r.

Dyrektor Spezii wypalił wprost ws. Wiśniewskiego. "Jest silnym zawodnikiem"

Wiśniewski nie może narzekać na brak zainteresowania na rynku transferowym. W ostatnich tygodniach w jego kontekście wymieniano takie kluby, jak Fiorentina, Jagiellonia Białystok czy Widzew Łódź. Aktualnie za faworyta do pozyskania Wiśniewskiego wskazuje się Widzew. Serwis calciospezia.it podawał, że Widzew zaoferował 200-300 tys. euro za wypożyczenie i oferuje opcję wykupu na poziomie 1,5 mln euro.

- Wiśniewski nigdy nie prosił nas o odejście. Plotki pojawiają się, ponieważ jest silnym zawodnikiem, gra w Serie B i regularnie występuje w reprezentacji. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych ofert. Chłopak cierpi z powodu częstych plotek na jego temat; jest bardzo wrażliwy. Zależy mu na Spezii i powtarzam, nie prosił nas o odejście - stwierdził Stefano Melissano, dyrektor sportowy Spezii.