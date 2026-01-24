Boniek nagle wbił szpilkę Lewandowskiemu i kadrze. "Stara śpiewka"

Czerwiec 2025 - z pewnością wtedy mało który kibic wierzył w awans reprezentacji Polski na mistrzostwa świata 2026 czy nawet do baraży. Kadra spisywała się zdecydowanie poniżej oczekiwań, dodatkowo targały nią skandale, wywołane w dużej mierzę przez ówczesnego selekcjonera Michała Probierza. Jego odejście i zatrudnienie Jana Urbana odmieniło drużynę. Dowód? Cztery zwycięstwa i dwa remisy, a także awans do baraży. Wielu piłkarzy mówi też o powrocie zdrowej atmosfery do kadry. Ta napędza ich do działania, nie tylko w reprezentacji, ale i w klubie.

Boniek przemówił ws. reprezentacji Polski. "Już przestańmy mówić, że..."

Baraże zbliżają się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że coraz więcej mówi się o formie kadrowiczów. A ta wydaje się coraz lepsza. W piątek pisał o niej m.in. Łukasz Ciona. "Doczekaliśmy się chyba najmocniejszego składu kadry od lat" - zaczął dziennikarz na X. "Zielu robi furrore we Włoszech, Matty Cash dzieli i rządzi w Premier Leauge, Lewy jak to Lewy - profesor, bramkarze? Klasa światowa obojętnie kto stanie, do tego polski mur z Porto" - wyliczał. "Nie, awans na mundial nie jest szczytem, jest obowiązkiem tej drużyny! A tam trzeba wyjść z grupy! Jan Urban przyniósł szczęście, a może to zbieg okoliczności?" - zastanawiał się.

Na jego rozważania kilkanaście godzin później odpowiedział... Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN z zaciekawieniem śledzi to, co dzieje się z polską kadrą, a także z polskimi zawodnikami. Wyraził jasne zdanie w sprawie. Miał jeden apel. "…… l już przestańmy mówić, że jak coś nie wyjdzie to będzie stara śpiewka, że Robert nie ma z kim grać" - pisał na X.

Tym samym Boniek odniósł się do twierdzenia, które w ostatnich latach wielokrotnie przewijało się w opinii publicznej, m.in. w kontekście sukcesów Roberta Lewandowskiego z kadrą, a właściwie ich braku. Mówiono, że jest on znakomitym napastnikiem i w reprezentacji także osiągnąłby wiele, gdyby tylko miał bardziej jakościowych kolegów na murawie. Wydaje się, że w końcu takowych ma. Polscy piłkarze zaczynają coraz bardziej liczyć się w europejskim futbolu i wielu z nich gra regularnie w klubach, mając pewne miejsce w składzie.

Tak wygląda droga Polski do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku

Baraże o mistrzostwa świata 2026 odbędą się już za kilka tygodni. 26 marca Polska zagra w półfinale z Albanią. Jeśli wygra, wówczas awansuje do finału. Zwycięzca tego etapu wywalczy bilet na mundial. Kto będzie potencjalnym przeciwnikiem Biało-Czerwonych w finale? Ukraina bądź Szwecja. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z wszystkich meczów drużyny Urbana na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.