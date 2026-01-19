Polska czy Rosja? Tak Rybus mówi o przyszłości synów

Rybus co jakiś czas pojawia się w Polsce. Niedawno był m.in. gościem na turnieju charytatywnym "Gwiazdy na Gwiazdkę" w swoim rodzinnym Łowiczu. Czy wróci na stałe do naszego kraju?

Rybus wprost. "Dla dobra dzieci na razie będę tam"

36-latek przez 12 lat był regularnie powoływany do kadry Polski. Należał bowiem do filarów naszej reprezentacji. Wysoką formę często potwierdzał także w klubach m.in.: Olympique'u Lyon, Tereku Grozny, Lokomotivie Moskwa. W Rosji założył także rodzinę, choć niedawno rozstał się z matką swoich dwóch synów. Jak widzi swoją przyszłość?

- Muszę rozwiązać swoje sprawy osobiste i zobaczymy... Na razie jestem tam. Chcę być blisko dzieci. Spędzać z nimi czas, chodzić na ich treningi. Nie wyobrażam sobie, żebym patrzył tylko na swoje dobro czy potrzeby. Ja mogę na swoje barki przyjąć dużo. Już kilka lat przyjmuję. Dla dobra dzieci na razie będę tam - powiedział Rybus w rozmowie z "Faktem". Co ciekawe, 66-krotny reprezentant Polski unika słowa "Rosja". Zamiast tego używa określenia "tam"

Jego synowie Robert i Adrian także grają w piłkę. - Trenują w jednej grupie. Starszy ma siedem lat, młodszy pięć. Jeden jest prawonożny, drugi lewonożny. Mogą więc grać jednocześnie po dwóch stronach boiska. Mam nadzieję, że będą to kontynuować, bo im się podoba. Ja będę ich na pewno wspierał - podkreślił 36-latek.

Co stanie się, gdy w pewnym momencie będą musieli wybrać między reprezentowaniem Polski a Rosji? - Oni już będą dorośli i sami będą decydować o swoim życiu. Może jeden tu, drugi tam. Są w piłce takie przykłady, na przykład bracia Williams grają w różnych reprezentacjach. Zobaczymy, za daleko nie chcę wybiegać w przyszłość. Najważniejsze, żeby byli zdrowi - zaznaczył Rybus.

Były zawodnik Rubina Kazań nadal przebywa w Polsce. 25 stycznia ma zagrać w krakowskiej Tauron Arenie w części finałowej turnieju Alfa Football. Jego kolegami z drużyny Knutchester United będą m.in. Adam Kokoszka, Filip Starzyński czy Marcin Burkhardt.