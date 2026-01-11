Powrót na stronę główną

Lewandowski zgarnął wyjątkowy tytuł. Oto jak zareagował. "Pięknie wyglądasz"

Robert Lewandowski zajął dopiero 7. miejsce podczas 91. edycji Plebiscytu Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski. Napastnik FC Barcelony zgarnął jednak inną, wyjątkową statuetkę. Nagrodę odebrała żona piłkarza. Podczas Gali Mistrzów Sportu nie zabrakło nagrania od Lewandowskiego. Oto co powiedział.
Robert Lewandowski Anna Lewandowska
Za Robertem Lewandowskim udany rok. Napastnik święcił sukcesy w barwach FC Barcelony, dominując ze swoim klubem krajowe podwórko w Hiszpanii. Dla naszego najlepszego piłkarza był to również czas pełen zawirowań, ale finalnie udany w reprezentacji. Polska awansowała do baraży o mistrzostwa świata, a po zmianie trenera z Michała Probierza na Jana Urbana znów zaczęła dawać radość kibicom. 

Lewandowski "Czempionem Stulecia"

Robert Lewandowski był wielokrotnie nagradzany w Plebiscycie Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski. Trzykrotnie triumfował, w latach 2015, 2020 i 2021. Tym razem jednak musiał obejść się smakiem. Triumfowała mistrzyni świata w kajakarstwie górskim, Klaudia Zwolińska. Kapitan reprezentacji Polski zajął dopiero 7. miejsce. 

Sobotni wieczór (10 stycznia) i tak był wyjątkowy dla naszego najlepszego piłkarza. Zgarnął bowiem wspólnie z Justyną Kowalczyk statuetkę "Czempiona Stulecia". Nagrodę odebrała żona zawodnika, Anna Lewandowska. Nie zabrakło jednak nagrania od Lewandowskiego, który przebywa obecnie z Barceloną w Arabii Saudyjskiej, gdzie rywalizuje w Superpucharze Hiszpanii. Oto co powiedział Lewandowski. 

-  Dobry wieczór państwu, cześć kochanie. Pięknie wyglądasz. Chciałbym bardzo podziękować za to wyróżnienie. Ogromnie żałuję, że nie mogę z państwem być na gali, ale jutro gram finał w Arabii Saudyjskiej. Otrzymanie tytułu sportowca stulecia to ogromny zaszczyt i dowód, że moja droga ma sens. To droga, na której nigdy nie byłem sam. Wyróżnienie jest efektem pracy wielu ludzi, trenerów, osób ze sztabu, kolegów. Dziękuję za wsparcie, również kibicom i rodzinie! - powiedział na nagraniu Robert Lewandowski. 

Lewandowski odniósł się do zakończenia kariery. Oto co powiedział 

Coraz częściej pojawiającym się wątkiem w przypadku Roberta Lewandowskiego jest moment przejścia na emeryturę i plany piłkarza po zawieszeniu butów na kołku. Napastnik Barcelony skończy w tym roku już 38 lat. Podczas gali Lewandowski odniósł się do zakończenia kariery w żartobliwy sposób. 

- Nie zamierzam grać kolejnych 100 lat, ale obiecuję, że dopóki biegam szybciej niż większość z was na sali, nie odchodzę na emeryturę - powiedział w żartobliwy sposób Lewandowski. 

Robert Lewandowski stanie przed szansą na pierwsze trofeum w 2026 roku. FC Barcelona zmierzy się w finale rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt. Spotkanie rozgrywane na King Abdullah Sports City Stadium odbędzie się 11 stycznia (niedziela), o 20:00. 

