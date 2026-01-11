Lewandowski zgarnął wyjątkowy tytuł. Oto jak zareagował. "Pięknie wyglądasz"

Za Robertem Lewandowskim udany rok. Napastnik święcił sukcesy w barwach FC Barcelony, dominując ze swoim klubem krajowe podwórko w Hiszpanii. Dla naszego najlepszego piłkarza był to również czas pełen zawirowań, ale finalnie udany w reprezentacji. Polska awansowała do baraży o mistrzostwa świata, a po zmianie trenera z Michała Probierza na Jana Urbana znów zaczęła dawać radość kibicom.

Lewandowski "Czempionem Stulecia"

Robert Lewandowski był wielokrotnie nagradzany w Plebiscycie Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski. Trzykrotnie triumfował, w latach 2015, 2020 i 2021. Tym razem jednak musiał obejść się smakiem. Triumfowała mistrzyni świata w kajakarstwie górskim, Klaudia Zwolińska. Kapitan reprezentacji Polski zajął dopiero 7. miejsce.

Sobotni wieczór (10 stycznia) i tak był wyjątkowy dla naszego najlepszego piłkarza. Zgarnął bowiem wspólnie z Justyną Kowalczyk statuetkę "Czempiona Stulecia". Nagrodę odebrała żona zawodnika, Anna Lewandowska. Nie zabrakło jednak nagrania od Lewandowskiego, który przebywa obecnie z Barceloną w Arabii Saudyjskiej, gdzie rywalizuje w Superpucharze Hiszpanii. Oto co powiedział Lewandowski.

- Dobry wieczór państwu, cześć kochanie. Pięknie wyglądasz. Chciałbym bardzo podziękować za to wyróżnienie. Ogromnie żałuję, że nie mogę z państwem być na gali, ale jutro gram finał w Arabii Saudyjskiej. Otrzymanie tytułu sportowca stulecia to ogromny zaszczyt i dowód, że moja droga ma sens. To droga, na której nigdy nie byłem sam. Wyróżnienie jest efektem pracy wielu ludzi, trenerów, osób ze sztabu, kolegów. Dziękuję za wsparcie, również kibicom i rodzinie! - powiedział na nagraniu Robert Lewandowski.

Lewandowski odniósł się do zakończenia kariery. Oto co powiedział

Coraz częściej pojawiającym się wątkiem w przypadku Roberta Lewandowskiego jest moment przejścia na emeryturę i plany piłkarza po zawieszeniu butów na kołku. Napastnik Barcelony skończy w tym roku już 38 lat. Podczas gali Lewandowski odniósł się do zakończenia kariery w żartobliwy sposób.

- Nie zamierzam grać kolejnych 100 lat, ale obiecuję, że dopóki biegam szybciej niż większość z was na sali, nie odchodzę na emeryturę - powiedział w żartobliwy sposób Lewandowski.

Robert Lewandowski stanie przed szansą na pierwsze trofeum w 2026 roku. FC Barcelona zmierzy się w finale rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt. Spotkanie rozgrywane na King Abdullah Sports City Stadium odbędzie się 11 stycznia (niedziela), o 20:00.