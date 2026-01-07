Boniek wydał werdykt ws. awansu Polski na mundial. Króciutko

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie G eliminacji mistrzostw świata 2026 (za Holandią, z którą może spotkać się na mundialu, podobnie jak z Japonią i Tunezją), przez co o wyjazd na turniej powalczy w dwustopniowych barażach. Szanse na sukces kadry Jana Urbana ocenił Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek wprost o szansach reprezentacji Polski na mistrzostwa świata 2026

- Mamy dwa wyrównane i trudne mecze: najpierw z Albanią u siebie, a potem ewentualnie ze Szwecją lub Ukrainą na wyjeździe - przyznał w audycji "Radio Anch'io Sport" we włoskim Rai Radio (cytat za agencją ANSA). Mimo wszystko nie brakuje mu optymizmu.

Zdaniem 80-krotnego reprezentanta kraju Robert Lewandowski i spółka powinni sobie poradzić. Odniósł się przy tym do innej drużyny narodowej, która wystąpi w barażach. - Teoretycznie jesteśmy faworytami, podobnie jak Włochy - stwierdził.

Zbigniew Boniek ocenia szanse reprezentacji Włoch na grę w mistrzostwach świata 2026

69-latek sądzi, że czterokrotni mistrzowie świata poradzą sobie w półfinale z Irlandią Północną u siebie. Potem mogą być schody. - Teoretycznie problem leży w (finale - red.): jeden wyjazdowy mecz z Walią lub Bośnią może być niebezpieczny - ocenił. Przy tym trzyma kciuki za sukces piłkarzy z Półwyspu Apenińskiego, również ze względów rodzinnych.

- Mam nadzieję, że (selekcjoner - red.) Gennaro Gattuso i cała włoska drużyna zakwalifikują się na mistrzostwa świata, zwłaszcza że mam wnuki, które grają w piłkę nożną, kibicują włoskiej reprezentacji i chcą zobaczyć "Azzurrich" na mundialu. Brak wyjazdu na mistrzostwa świata jest szczególnie bolesny dla dzieci, które chcą marzyć - podsumował.

Reprezentacja Włoch oraz reprezentacja Polski pierwszy mecz barażowy rozegrają 26 marca, a ewentualny drugi 31 marca. A jeśli nie przejdą półfinału, to w drugim z wymienionych terminów zagrają sparing z innym przegranym ze swojej ścieżki barażowej.