Powrót na stronę główną

Boniek wydał werdykt ws. awansu Polski na mundial. Króciutko

Reprezentacja Polski może dostać się na mistrzostwa świata 2026 poprzez baraże. Skalę trudności tego wyzwania ocenił Zbigniew Boniek. - Mamy dwa wyrównane i trudne mecze - stwierdził w audycji "Radio Anch'io Sport", choć jest optymistą co do wyniku. Ponadto zabrał głos w kwestii awansu na mundial reprezentacji Włoch.
Zbigniew Boniek / Filip Rózga, Robert Lewandowski i Jan Urban w reprezentacji Polski
Jan Kowalski / Agencja Wyborcza.pl / Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie G eliminacji mistrzostw świata 2026 (za Holandią, z którą może spotkać się na mundialu, podobnie jak z Japonią i Tunezją), przez co o wyjazd na turniej powalczy w dwustopniowych barażach. Szanse na sukces kadry Jana Urbana ocenił Zbigniew Boniek.

Zobacz wideo Oto cała prawda o talencie Lewandowskiego. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

Zbigniew Boniek wprost o szansach reprezentacji Polski na mistrzostwa świata 2026

- Mamy dwa wyrównane i trudne mecze: najpierw z Albanią u siebie, a potem ewentualnie ze Szwecją lub Ukrainą na wyjeździe - przyznał w audycji "Radio Anch'io Sport" we włoskim Rai Radio (cytat za agencją ANSA). Mimo wszystko nie brakuje mu optymizmu.

Zdaniem 80-krotnego reprezentanta kraju Robert Lewandowski i spółka powinni sobie poradzić. Odniósł się przy tym do innej drużyny narodowej, która wystąpi w barażach. - Teoretycznie jesteśmy faworytami, podobnie jak Włochy - stwierdził.

Zbigniew Boniek ocenia szanse reprezentacji Włoch na grę w mistrzostwach świata 2026

69-latek sądzi, że czterokrotni mistrzowie świata poradzą sobie w półfinale z Irlandią Północną u siebie. Potem mogą być schody. - Teoretycznie problem leży w (finale - red.): jeden wyjazdowy mecz z Walią lub Bośnią może być niebezpieczny - ocenił. Przy tym trzyma kciuki za sukces piłkarzy z Półwyspu Apenińskiego, również ze względów rodzinnych.

Sprawdź także: Była 119. minuta, gdy komentatorzy oszaleli! Oto wszyscy ćwierćfinaliści PNA

- Mam nadzieję, że (selekcjoner - red.) Gennaro Gattuso i cała włoska drużyna zakwalifikują się na mistrzostwa świata, zwłaszcza że mam wnuki, które grają w piłkę nożną, kibicują włoskiej reprezentacji i chcą zobaczyć "Azzurrich" na mundialu. Brak wyjazdu na mistrzostwa świata jest szczególnie bolesny dla dzieci, które chcą marzyć - podsumował.

Reprezentacja Włoch oraz reprezentacja Polski pierwszy mecz barażowy rozegrają 26 marca, a ewentualny drugi 31 marca. A jeśli nie przejdą półfinału, to w drugim z wymienionych terminów zagrają sparing z innym przegranym ze swojej ścieżki barażowej.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem