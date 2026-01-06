Boniek zrównał z ziemią mundial i FIFA. Wskazał największego przegranego

Mistrzostwa świata 2026 będą pierwszymi, na których zagra aż 48 drużyn - w tym gronie może być reprezentacja Polski, jeśli przejdzie dwustopniowe baraże. Uczestnicy zostali podzieleni na 12 grup po cztery zespoły, a w fazie pucharowej będą 32 zespoły (czyli tyle, ile na całym mundialu w latach 1998-2022). Powiększenie turnieju przez FIFA krytycznie ocenia Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek grzmi ws. mistrzostw świata. "Trudniej się zakwalifikować niż wyjść z grupy"

- Szczerze mówiąc, nie jestem zwolennikiem mistrzostw świata z udziałem 48 drużyn, to za dużo. To nie poprawi jakości gry - oznajmił w audycji "Radio Anch'io Sport" we włoskim Rai Radio 1 (cytat za włoską agencją ANSA). - Teraz trudniej zakwalifikować się na mundial niż wyjść z grupy - dodał.

Według niego jest jeden przegrany zmian w formacie mundialu. - Ten przyrost (uczestników - red.) sprawił, że kontynentem, który ucierpiał najbardziej, jest Europa: zyskaliśmy tylko trzy miejsca więcej, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z innymi - powiedział.

Zbigniew Boniek obnaża ruchy FIFA. "Kwestia polityczna, kwestia pieniędzy"

Były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA nie ma większych wątpliwości, z czego wynikają takie zmiany wprowadzone przez FIFA, której szefuje Giannim Infantino. - To kwestia polityczna, kwestia pieniędzy. Więcej uczestników oznacza większe wpływy z reklam i więcej praw telewizyjnych - stwierdził.

Mistrzostwa świata 2026 zostaną rozegrane w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Turniej rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. Natomiast w marcu odbędą się baraże, które wyłonią sześciu ostatnich uczestników (czterech z Europy i dwóch z reszty świata). W ścieżce B strefy UEFA znalazła się reprezentacja Polski, która najpierw zagra u siebie z Albanią, a w ewentualnym finale na wyjeździe z Ukrainą (będzie gospodarzem półfinału) lub Szwecją.