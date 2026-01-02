Urban wprost ws. przyszłości Lewandowskiego w Barcelonie. "Na pewno"

Waży się przyszłość Roberta Lewandowskiego. Wciąż nie wiadomo czy kapitan reprezentacji Polski zostanie w FC Barcelonie na kolejny sezon. Sam zawodnik ma być zainteresowany takim rozwiązaniem. Lewandowskiemu życie w Katalonii spodobała się tak bardzo, że ma być gotowy na obniżkę pensji, aby pozostać w zespole Dumy Katalonii. Polak musi czekać na decyzję Barcelony, która wciąż jasno nie określiła czy chcę przedłużyć współpracę z napastnikiem.

Jan Urban skomentował przyszłość Roberta Lewandowskiego. "Jemu bardzo dobrze żyje się w Barcelonie"

Przyszłość Lewandowskiego to ważny temat również dla Jana Urbana, w końcu mówimy o najlepszym piłkarzu i kapitanie prowadzonej przez niego reprezentacji. Selekcjoner w rozmowie z "Super Expressem" skomentował przyszłość napastnika. Zwracając uwagę na to, że Lewandowskiemu świetnie żyje się w stolicy Katalonii. W grę przy ewentualnych negocjacjach będzie jednak wchodzić wiele aspektów.

- Trudno mi powiedzieć, bo to są decyzje personalne. Wydaje mi się, że jemu bardzo dobrze żyje się w Barcelonie. To też może mieć wpływ na to gdzie dalej będzie grał. W przypadku kontraktu wiele rzeczy na pewno wchodzi w grę. To będzie musiał rozpatrywać cały sztab Roberta z nim włącznie, jak również kierownictwo Barcelony. Na teraz Robert broni się statystykami, bramkami. Jest napastnikiem i ze swojego zadania wywiązuje się bardzo dobrze - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban.

"To decyzja władz mistrza Hiszpanii"

Trener Jan Urban został zapytany przez "Super Express" również o perspektywę Barcelony w ewentualnych negocjacjach. Selekcjoner zauważa, że Lewandowski na pewno będzie ułatwiać klubowi rozmowy, ale na ten moment nie ma sensu się nad tym szerzej zastanawiać.

- To decyzja władz mistrza Hiszpanii. Czy uważają, że to, co robi Robert jest wystarczające? Czy w tym roku będzie gorzej, czy lepiej. Będą decydowali o tym, czy chcą, żeby został dłużej, czy nie. Robert na pewno może im w tym pomóc, jeśli chodzi o negocjacje. Jakby chciał zostać, to na pewno pójdzie na jakieś ustępstwa. Jednak nie zajmujmy sobie tym głowy. Możemy to tylko obserwować z boku. Za bardzo bym się nad tym nie zastanawiał się - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem", Jan Urban.

Barcelona w 2026 roku wróci do gry już 3 stycznia. Pierwszym rywalem zespołu Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego będzie Espanyol. Duma Katalonii przewodzi ligowej stawce, z czterema punktami przewagi nad drugim Realem Madryt.

Dla Lewandowskiego będzie to ważny rok również w reprezentacji Polski. Nasz wybitny napastnik powalczy o swój prawdopodobnie ostatni wyjazd na mistrzostwa świata. Biało-Czerwoni 26 marca przystąpią do półfinałowego meczu w barażach z Albanią. Zwycięzca zagra na wyjeździe z lepszym z pary Szwecja-Ukraina.