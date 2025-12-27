Lewandowski zostanie prezesem PZPN?! Jasna deklaracja

Robert Lewandowski mimo 37 lat wciąż jest ważnym ogniwem FC Barcelony oraz kapitanem reprezentacji Polski. Obecnie głównym tematem wokół wybitnego napastnika jest jego przyszłość klubowa, wciąż nie wiadomo czy Lewandowski będzie w kolejnych rozgrywkach zawodnikiem Dumy Katalonii. Sam ma być gotowy na obniżkę wynagrodzenia. Oprócz piłkarskich planów, coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość zawodnika po zawieszeniu butów na kołku.

Rymanowski zapytał Lewandowskiego o plany po zakończeniu kariery. Wiemy czy chcę zostać prezesem PZPN

W ostatnim czasie Robert Lewandowski gościł na kanale Youtube Bogdana Rymanowskiego. Znany dziennikarz w rozmowie z kapitanem reprezentacji Polski poruszył temat planów po zakończeniu kariery, pytając wprost czy Lewandowski byłby zainteresowany stanowiskiem prezesa PZPN.

- Nie, to nie jest dla mnie. Ja zawsze chciałem być trochę niezależny i wiem, że to jest słowo ciężkie. W piłce jest też dużo polityki. Ja nie umiem tak czarować, nie umiem opowiadać, obiecywać. Jeśli pytasz się mnie, czy chciałbym być prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, to odpowiadam, że nie. Nie potrafiłbym się dogadać z niektórymi osobami, nie wiedziałbym jak rozmawiać z nimi. Podchodziłbym zbyt profesjonalnie, a czasami niestety trzeba trochę prostotą. Może za 10-15 lat się tego nauczę - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

"Chyba trochę tego nie rozumiem"

Robert Lewandowski odniósł się również do kwestii samego zarządzania takim związkiem sportowym, jakim jest PZPN.

- Chyba trochę tego nie rozumiem. Przez takie proste rzeczy, później ktoś sprawuje władze, albo jest odpowiedzialny za tak ważny aspekt i taki sport jakim jest piłka nożna - dodał Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski w obecnych rozgrywkach zdobył dla FC Barcelony 8 bramek, w 13 ligowych spotkaniach. Napastnik coraz częściej walczy z urazami, mimo to nie powinien mieć problemu ze znalezieniem nowego klubu, gdyby negocjacje z Dumą Katalonii zakończyły się niepowodzeniem. Kapitana reprezentacji Polski łączy się m.in. z AC. Milanem i Interem Miami.