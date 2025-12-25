Boniek bez litości obnażył reprezentację Polski. "Brakuje mi"

Za piłkarską reprezentacją Polski burzliwy, lecz stosunkowo udany rok. Gra Biało-Czerwonych odmieniła się w momencie zastąpienia Michała Probierza przez Jana Urbana. Przyjście nowego selekcjonera poprawiło styl jak również wyniki zespołu. Polacy finalnie awansowali do baraży przyszłorocznych mistrzostw świata, co biorąc pod uwagę obecność w grupie eliminacyjnej Holendrów, należy traktować jako sukces.

Boniek wskazał słabości obecnej kadry. "Nasi kadrowicze nie są wiodącymi postaciami klubów"

Mimo znacznej poprawy gry obecna reprezentacja Polski wciąż ma swoje słabości, obnażył je m.in. mecz z Maltą, w którym Biało-Czerwoni byli zdecydowanym faworytem, a wygrali zaledwie 3:2. W rozmowie z "TVP Sport" Zbigniew Boniek zwrócił uwagę na to, że Polacy rzadko stanowią o sile czołowych europejskich zespołów.

- Mamy dobry zespół i niezłych piłkarzy, ale oprócz Roberta, który też już powoli przestaje nim być w Barcelonie, brakuje liderów w klubach. Jak kiedyś Piszczek z Błaszczykowskim w Dortmundzie, Glik w Torino czy Krychowiak w Sewilli. Dziś nasi kadrowicze nie są wiodącymi postaciami klubów - powiedział w rozmowie z "TVP Sport" Zbigniew Boniek.

"Brakuje mi charyzmy i pewności"

Boniek dodał, że pełnienie ważnych ról w klubach przełożyłoby się na umiejętność zarządzania trudnymi momentami. Naszym kadrowiczom ma brakować charyzmy i pewności siebie.

- Dlatego reprezentacji czasem brakuje pewności i wiary we własne możliwości, brakuje umiejętności zarządzania trudnymi momentami. Mamy solidnych piłkarzy – Kamiński rośnie w Niemczech, jest Lewandowski, Zalewski, Świderski, Buksa czy Bednarek z Kiwiorem albo Cash. Brakuje mi charyzmy i pewności w trudnych momentach na boisku. W tym widzę rezerwy. Ale piłkarzy nie mamy słabych - dodał Boniek.

Przed reprezentacją Polski baraże o mistrzostwa świata

Reprezentanci Polski charyzmę i pewność siebie będą mogli zbudować w trakcie baraży do przyszłorocznych mistrzostw świata. Kadra rozpocznie zmagania 26 marca, od domowego półfinału z Albanią. W przypadku zwycięstwa zagramy wyjazdowy mecz z lepszym z pary Ukraina-Szwecja. Biało-Czerwoni ewentualny finał zagrają 31 marca.