Boniek bez litości obnażył reprezentację Polski. "Brakuje mi"

Za piłkarską reprezentacją Polski burzliwy, lecz stosunkowo udany rok. Gra Biało-Czerwonych odmieniła się w momencie zastąpienia Michała Probierza przez Jana Urbana. Przyjście nowego selekcjonera poprawiło styl jak również wyniki zespołu. Polacy finalnie awansowali do baraży przyszłorocznych mistrzostw świata, co biorąc pod uwagę obecność w grupie eliminacyjnej Holendrów, należy traktować jako sukces.
Mimo znacznej poprawy gry obecna reprezentacja Polski wciąż ma swoje słabości, obnażył je m.in. mecz z Maltą, w którym Biało-Czerwoni byli zdecydowanym faworytem, a wygrali zaledwie 3:2. W rozmowie z "TVP Sport" Zbigniew Boniek zwrócił uwagę na to, że Polacy rzadko stanowią o sile czołowych europejskich zespołów.
- Mamy dobry zespół i niezłych piłkarzy, ale oprócz Roberta, który też już powoli przestaje nim być w Barcelonie, brakuje liderów w klubach. Jak kiedyś Piszczek z Błaszczykowskim w Dortmundzie, Glik w Torino czy Krychowiak w Sewilli. Dziś nasi kadrowicze nie są wiodącymi postaciami klubów - powiedział w rozmowie z "TVP Sport" Zbigniew Boniek.
Zobacz też: Tak ludzie Bońka chcieli zaszczuć Lewandowskiego. "Nagonka"
Boniek dodał, że pełnienie ważnych ról w klubach przełożyłoby się na umiejętność zarządzania trudnymi momentami. Naszym kadrowiczom ma brakować charyzmy i pewności siebie.
- Dlatego reprezentacji czasem brakuje pewności i wiary we własne możliwości, brakuje umiejętności zarządzania trudnymi momentami. Mamy solidnych piłkarzy – Kamiński rośnie w Niemczech, jest Lewandowski, Zalewski, Świderski, Buksa czy Bednarek z Kiwiorem albo Cash. Brakuje mi charyzmy i pewności w trudnych momentach na boisku. W tym widzę rezerwy. Ale piłkarzy nie mamy słabych - dodał Boniek.
Reprezentanci Polski charyzmę i pewność siebie będą mogli zbudować w trakcie baraży do przyszłorocznych mistrzostw świata. Kadra rozpocznie zmagania 26 marca, od domowego półfinału z Albanią. W przypadku zwycięstwa zagramy wyjazdowy mecz z lepszym z pary Ukraina-Szwecja. Biało-Czerwoni ewentualny finał zagrają 31 marca.