Jest najnowszy ranking FIFA. Polska przegrywa z Panamą

Grudzień i styczeń to zazwyczaj nie są miesiące, w których można spodziewać się większych zmian w rankingu FIFA. Większość drużyn narodowych swoje ostatnie mecze rozgrywa w końcu w listopadzie. Jednak teraz można spodziewać się większych zmian. A wszystko przez, to że od niedzieli 21 grudnia trwa Puchar Narodów Afryki.

22 grudnia FIFA opublikowała zaktualizowany ranking światowy. Szansę na zdobycie punktów rankingowych po listopadowej klasyfikacji miały tylko zespoły z Azji oraz Afryki - reszta świata meczów nie rozgrywała. I dlatego np. 3.22 punkty zdobyła reprezentacja Maroka, która w grudniu wygrała Arab Cup, w niedzielę zaczął się dla niej kolejny duży turniej - Puchar Narodów Afryki.

Pozycja Polski w rankingu FIFA pozostaje bez zmian - Biało-Czerwoni utrzymali 31. miejsce - ale to się może zmienić w styczniu. Wystarczy, że Algieria (34. miejsce), Egipt (35. miejsce) lub Tunezja (41. miejsce) rozegrają dobry turniej i Polska może spaść w klasyfikacji.

Polacy w rankingu FIFA mają obecnie 1532.04 punkty - to mniej niż Panama (1540.43), ale więcej niż Walia (1529.71) czy Rosja (1524.52).

Większych zmian w rankingu FIFA dotyczących Polski można spodziewać się dopiero po marcowych barażach. Jeżeli podopieczni Jana Urbana wygrają półfinałowy mecz z Albanią, a następnie finał ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja, to można spodziewać się awansu Biało-Czerwonych w okolice 28-29. pozycji.

A jak w rankingu FIFA wypadają najbliżsi rywale Polaków? Albania jest sklasyfikowana zdecydowanie niżej - z 1401.07 punktami znajduje się na 63. miejscu w rankingu FIFA. Potencjalni przeciwnicy Biało-Czerwonych w finale mają już lepsze pozycje. Ukraina jest na 28. miejscu (1557.47 pkt), a Szwecja na 43. (1487.13 pkt).

Ranking FIFA ma kluczowe znaczenie zwłaszcza przed losowaniem grup eliminacyjnych do dużych turniejów oraz ich faz grupowych. Polacy mają więc jeszcze trochę czasu, żeby poprawić swoją pozycję. Kolejne ważne losowanie odbędzie się dopiero 6 grudnia 2026 roku - tego dnia poznamy rywali w eliminacjach do Euro 2028.

Ranking FIFA z 22 grudnia 2025: