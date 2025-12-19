Lewandowski nagle przyleciał do Polski, żeby spotkać się z Sikorskim. Oto powód

Radosław Sikorski spotkał się z Robertem Lewandowskim i innymi wybitnymi polskimi sportowcami. W czwartek wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych nadał im specjalne odznaczenia. Chodzi o Odznaki Honorowe "Bene Merito" przyznawane osobom, które budują dobre imię Polski na świecie. Działo się to w ramach uroczystej gali z okazji jubileuszu 70-lecia Totalizatora Sportowego.

Zobacz wideo Kosecki bardzo krytycznie o trenerze Legii: Sorry, Inaki

Lewandowski odznaczony przez Sikorskiego. Znalazł się w wybitnym gronie

Jak czytamy na stronie spółki: "Odznaka Honorowa "Bene Merito" (łac. Dobrze Zasłużonemu) to prestiżowe wyróżnienie nadawane od 2009 roku przez Ministra Spraw Zagranicznych osobom - zarówno obywatelom Polski, jak i innych państw - które swoją działalnością wzmacniają pozycję Polski na arenie międzynarodowej". W tym roku trafiła ona do 14 ambasadorów Totalizatora Sportowego.

Wyróżnienie odebrał wspomniany już Robert Lewandowski, a także mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, dwukrotny mistrz świata w skokach narciarskich Piotr Żyła czy były gracz NBA Marcin Gortat. Poza nimi w gronie nagrodzonych znaleźli się też: Andrzej Bargiel, Dominik Kubera, Mikołaj Marczyk, Jakub Matulka, Piotr Michalski, Bartłomiej Marszałek, Roman Paszke, Jakub Przygoński, Łukasz Różański i Katarzyna Zillmann.

Krótka wizyta Lewandowskiego w Polsce. Wiadomo, co zrobił po gali

Odznaczenia wręczał osobiście wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych - Radosław Sikorski. - Sport i kultura to dziś jedne z najskuteczniejszych narzędzi soft power państw. Ambasadorzy Totalizatora Sportowego pokazują, że sukces, fair play i odpowiedzialność społeczna mogą być językiem, którym Polska mówi do świata - powiedział w trakcie gali.

Według informacji "Faktu" Lewandowski w Polsce nie przebywał zbyt długo. Tuż po zakończeniu gali udał się z powrotem do Barcelony. Tam czekają go przygotowania przed kolejnym meczem LaLigi. Jego zespół w niedzielę 21 grudnia zmierzy się na wyjeździe z Villarrealem. Początek o godz. 16:15.