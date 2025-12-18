Cały świat widział, co Szczęsny zrobił Messiemu. "Od tamtej pory..."

Prestiżowa amerykańska stacja telewizyjna ESPN opublikowała duży, ciekawy artykuł i wróciła do meczu Polska - Argentyna na mistrzostwach świata w 2022 roku. Argentyńczycy wygrali 2:0, a gole zdobyli Alexis Mac Allister (46.) i Julian Alvarez (67.). "ESPN opierając się na wywiadach zebranych na potrzeby specjalnego odcinka „Mistrzowie" w ramach planu Disney+ Premium, przedstawia członków reprezentacji, którzy zdobyli mistrzostwo, wspominających rok później swoje przeżycia z tego meczu. Oto co mieli do powiedzenia" - czytamy w "ESPN".

Leo Messi: Od tamtej pory zacząłem wykonywać rzuty karne na treningach w inny sposób.

Argentyńczycy mogli wygrać wyżej, ale Leo Messi w 39. minucie zmarnował rzut karny. Jego strzał kapitalnie obronił Wojciech Szczęsny. Teraz piłkarze kadry Argentyny skomentowały to pudło.

- Tak jak w meczu z Arabią Saudyjską, mieliśmy rzut karny, którego tym razem Leo nie wykorzystał. Nie udało mu się strzelić gola, ale wiedzieliśmy, że dobrze sobie radzimy, graliśmy dobrze, wszystko szło po naszej myśli i ostatecznie strzeliliśmy gole w drugiej połowie - powiedział Angel Di Maria.

- Messi był trochę sfrustrowany, bo zmarnował rzut karny, ale później, kiedy wygraliśmy i zakwalifikowaliśmy się do dalszej fazy, to była już tylko radość - dodał bramkarz Emiliano Martinez.

Na temat karnego zabrał też głos sam zainteresowany - Leo Messi. Co ciekawe, zdradził, że to pudło wpłynęło na niego. Zaczął nawet na treningach strzelać karne w inny sposób.

- Pomimo negatywnych aspektów, wyniosłem z tego rzutu karnego wiele pozytywnych rzeczy. Od tamtej pory zacząłem wykonywać rzuty karne na treningach w inny sposób. Wróciłem do starych nawyków, zacząłem obserwować, czekać trochę dłużej, dawać z siebie wszystko do ostatniej sekundy - przyznał Messi.

Od pudła w meczu z Polską Messi strzelał osiem karnych. Skutecznie wykorzystał siedem z nich.