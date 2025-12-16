Urban wskazał najlepszych na świecie. Oto jego głosy w FIFA The Best

Znamy wyniku plebiscytu FIFA The Best. Najlepsi zostali nagrodzeni we wtorek (16 grudnia), podczas gali w katarskim Dosze. Nagrody przyznano zarówno wśród panów, jak również wśród pań. Najlepszym piłkarzem roku został Ousmane Dembele, a piłkarką Aitana Bonmati. Najlepszym trenerem wybrano Luisa Enrique, który poprowadził PSG do triumfu w Lidze Mistrzów. Paryżanie zdominowali również najlepszą jedenastkę, znalazło się w niej 6 piłkarzy tego zespołu. Do tego najlepszym bramkarzem został Gianluigi Donnarumma, który reprezentował PSG w poprzednich rozgrywkach (obecnie Manchester City).

Wiemy, jak głosował Jan Urban w FIFA The Best. Selekcjoner reprezentacji Polski zaskoczył

Swój głos w wyborze najlepszych piłkarzy, trenerów i bramkarzy mają selekcjonerzy reprezentacji narodowych, wśród których znalazł się trener naszej kadry Jan Urban. Wybory szkoleniowca Biało-Czerwonych są dość nieoczywiste. Większość uprawnionych do głosowania na pierwszym miejscu umieściła Ousmane Dembele lub Lamine Yamala. Tymczasem Urban najwyżej ocenił Harry'ego Kane'a. Podium uzupełnili Lamine Yamal i Vitinha

Tego trenera wyróżnił Jan Urban. Nikt się nie spodziewał

Selekcjoner reprezentacji Polski jeszcze bardziej zaskoczył w wyborze najlepszych trenerów. Na miejscach 1 i 2 nie ma niespodzianek, trener Biało-Czerwonych najwyżej ocenił Luisa Enrique i Enzo Marescę. Na trzecim miejscu Urban umieścił Javiera Aguirre. Meksykański trener odnosił w tym roku duże sukcesy ze swoją reprezentacją - zdobył CONCACAF Nations League i Gold Cup. Jego nazwisko jest jednak dużo mniej medialne od Mikela Artety, Hansiego Flicka, czy Arne Slota.

Najlepszym bramkarzem według Jana Urbana był Thibaut Courtois, podium naszego selekcjonera uzupełnili Emiliano Martínez i Gianluigi Donnarumma. Urban pominął Wojciecha Szczęsnego.