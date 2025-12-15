Piszczek wydał werdykt ws. szans Polski w barażach. "Trzeba jasno powiedzieć"

W połowie listopada Łukasz Piszczek został pierwszym trenerem GKS-u Tychy. Przejął drużynę w bardzo trudnym momencie. Jak dotąd nie udało mu się wyprowadzić jej z kryzysu. Poprowadził zespół w trzech spotkaniach, zdobywając średnio 0,33 punktu na mecz. To efekt dwóch porażek i jednego remisu. Mimo obowiązków, jakie ma z racji bycia szkoleniowcem, znalazł czas, by porozmawiać o wyzwaniach, stojących przed reprezentacją Polski. W jej barwach zagrał 66-krotnie i wciąż jest jej wielkim kibicem.

REKLAMA

Zobacz wideo To oni są winni kompromitacji Legii? "Klubowi byłoby łatwiej bez tej osoby"

Łukasz Piszczek o szansach Polski na awans na mundial. "To doświadczenie jest pozytywne i bardzo ważne"

Biało-Czerwoni nie mogą być pewni awansu na mistrzostwa świata 2026. Zajęli drugie miejsce w grupie w eliminacjach, dlatego też przed nimi baraże. W półfinale zmierzą się z Albanią, a w ewentualnym finale z Ukrainą bądź Szwecją. Co na temat tych rywali miał do powiedzenia Piszczek? - Na pewno to nie będą łatwe mecze - ocenił na wstępie w rozmowie z Interią. - Ostatnio z Albanią całkiem często się mierzymy i to jest dla nas wymagający przeciwnik. Szwecja czy Ukraina to też będzie wysoko zawieszona poprzeczka, ale z drugiej strony są to na pewno rywale w naszym zasięgu - podkreślał Piszczek.

Czy Polakom uda się awansować na mundial? Były kadrowicz pozostaje optymistą, szczególnie patrząc w przeszłość, nie tak daleką. - Trzeba jasno powiedzieć, że to jest jeden mecz i w nim wszystko się może zdarzyć. Koncentracja musi być na najwyższym poziomie i ta drużyna pokazała już dwukrotnie w barażach, że potrafi w tych najważniejszych momentach się spiąć [mowa o barażach o MŚ 2022 i Euro 2024. Oba Polska wygrała, przyp. red.]. I miejmy nadzieję, że pojedziemy na mistrzostwa świata. To doświadczenie z barażów jest pozytywne i bardzo ważne - dodawał Piszczek.

Piszczek mówi o Urbanie. "Potrafił..."

Trener GKS-u Tychy odniósł się również do impulsu, jaki kadrze dał Jan Urban. Był pod wrażeniem jego pracy. - Trener Urban przejął zespół w bardzo trudnym momencie i dzięki doświadczeniu tę drużynę potrafił bardzo dobrze ułożyć - ocenił.

Czy Polsce uda się awansować na mistrzostwa świata w Kanadzie, USA i Meksyku? Odpowiedź na to pytanie poznamy już za nieco ponad trzy miesiące. 26 marca Biało-Czerwoni zagrają z Albanią. W przypadku zwycięstwa kolejny mecz czeka ich pięć dni później. Pewne jest, że pierwsze starcie rozegrają u siebie, co może okazać się ważnym atutem. Polska ma korzystny bilans z Albanią. Obie drużyny grały przeciwko sobie 15 razy. Aż 10 zwycięstw odniosła nasza kadra, trzy razy padł remis i dwukrotnie wygrywali rywale, z czego w ostatnim bezpośrednim meczu - we wrześniu 2023.

Zobacz też: Tragiczne wieści. Francuski piłkarz zginął w masakrze w Sydney.

A co z bilansem przeciwko Ukrainie i Szwecji? Z naszym wschodnim sąsiadem nasza kadra mierzyła się 10-krotnie. Odniosła pięć triumfów, dwa razy zremisowała i trzy razy poniosła porażkę. Z kolei ze Szwecją bilans wygląda następująco: dziewięć zwycięstw, 15 porażek i cztery remisy.