Mogą zagrać z Polską na mundialu. Nie mają wątpliwości. Dwóch faworytów

Tunezja była losowana z trzeciego koszyka i trafiła do grupy F. Tam jej rywalami będą Holandia, Japonia oraz zwycięzca ścieżki "B" europejskich baraży. W tej zaś grają Ukraina, Szwecja, Albania oraz Polska.

Z tego względu Radio Tunis poświęciło kilka słów Biało-Czerwonym. Zdaniem tamtejszych dziennikarzy, jeżeli Polska awansuje na mistrzostwa świata, to Tunezja zmierzy się z piłkarzami dużego formatu, czyli Robertem Lewandowskim i Piotrem Zielińskim.

Ponadto przypomniano nieco historii. Pierwszymi mistrzostwami świata, w których Tunezyjczycy wzięli udział, były te w Argentynie w 1978. Wtedy Tunezja trafiła do grupy z Polską. Podopieczni selekcjonera Jacka Gmocha wygrali tamto spotkanie 1:0 po bramce Grzegorza Laty.

Nie mają wątpliwości. "Te dwa kraje prezentują wysoki poziom"

O losowaniu grup MŚ napisał także portal Kawarji, który jednak skupił się na dwóch rywalach, z którymi Tunezja już na pewno zagra.

"Holandia, słynąca ze swojej doskonałości taktycznej, rozpocznie zmagania w grupie jako faworyt, za to Japonia nadal czyni postępy i wykazuje się niezwykłą regularnością w rozgrywkach międzynarodowych" - ocenił Kawarji.

Mimo docenienia klasy rywali, tunezyjscy dziennikarze spoglądają na rywalizację grupową ze sporym optymizmem: - "Grupę tę można uznać za łatwą, biorąc pod uwagę inne zestawienia w turnieju, nawet jeśli pozostaje ona wyzwaniem, ponieważ Holandia i Japonia regularnie uczestniczą w rozgrywkach na najwyższym światowym poziomie".

Kawarji zwróciło też uwagę na to, że do wywalczenia awansu najważniejsze będzie pierwsze spotkanie. A to ich reprezentacja rozegra ze zwycięzcą europejskich baraży. Czyli możliwe, że z Polską. "Będzie to kluczowy mecz otwarcia, który może mieć wpływ na resztę rozgrywek" - ocenili Tunezyjczycy.