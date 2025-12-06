Tomaszewski zobaczył losowanie MŚ i wydał wyrok. Tyle punktów zdobędzie Polska

W piątkowy wieczór przeprowadzono losowanie grup mistrzostw świata. Wciąż jednak nie znamy kompletu uczestników mundialu. Na ten moment przepustki do turnieju zdobyły 42 drużyny. Ostatnie ekipy poznamy po marcowych barażach. Zagra w nich m.in. reprezentacja Polski, która najpierw zmierzy się z Albanią na PGE Narodowym (26 marca), a pięć dni później w ewentualnym finale zagra ze zwycięzcą pary Ukraina - Szwecja.

Tomaszewski z dużym spokojem podchodzi do wyników losowania

Jeśli Polska awansuje na mistrzostwa świata, to zagra w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją. W opinii wielu ekspertów mogłoby być zdecydowanie gorzej. Jako że na mundialu pierwszy raz w historii zagra 48 zespołów, to z fazy grupowej do drugiej części turnieju przechodzą 32 drużyny. Do 1/16 finału wejdą po dwie czołowe ekipy z każdej grupy i osiem najlepszych z trzecich miejsc.

- W tej grupie, zresztą w wielu innych, 4 punkty powinny starczyć na wyjście z grupy. Żeby zająć to trzecie bezpieczne miejsce, 4, no 5 na pewno starczy. I tu jesteśmy w stanie zrobić 5 punktów - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Jan Tomaszewski, 63-krotny reprezentant Polski.

Legendarny bramkarz wskazuje, że kluczowy będzie fakt, iż pierwsze spotkanie zagramy z Tunezją, a to w teorii najłatwiejszy rywal.

- Afrykański futbol stracił trochę na wartości i ja tutaj właśnie w tym pierwszym meczu widzę ogromnie naszą szansę. Tunezja jest do ogrania i całe szczęście, że gramy z nią w pierwszym meczu - ocenił.

Później Tomaszewski wskazał, że być może najtrudniejszy mecz czeka nas z Japonią. To drużyna grająca szybko, w sposób nowoczesny. Holandię natomiast bardzo dobrze znamy i pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie grać z nią jak równy z równym.

Baraże trudniejsze niż grupa?

Tomaszewski odniósł się jeszcze do tego, co nas możemy zobaczyć w marcu. Przyznał, że wówczas reprezentację Polski czeka trudniejsze zadanie niż w fazie grupowej mundialu.

- Jestem przekonany, że wyjdziemy z tej grupy. Uważam, że ta grupa jest łatwiejsza niż te baraże. Albanię można porównać tutaj do Tunezji, natomiast Szwecja i Ukraina to już jest wyższy poziom - podsumował Tomaszewski.