"Trzeba ich walnąć". Urban ogłosił wprost po losowaniu "polskiej" grupy MŚ

Jeżeli Polacy awansują na mistrzostwa świata to Kanady, USA i Meksyku, to tam ponownie zagrają z Holandią. To doskonale znany nam rywal, z którym graliśmy podczas grupowych zmagań tegorocznych eliminacji mundialu. Oba spotkania zakończyły się remisem 1:1, a mecz w Rotterdamie był debiutem Jana Urbana na stanowisku selekcjonera kadry.

- Może spotkamy się na mistrzostwach świata i tam ich walniemy - mówił z kolei Urban po drugim spotkaniu z Holendrami. I rzeczywiście, grupy ułożyły się tak, że ponownie będziemy mieli okazję zmierzyć się z "Oranje".

Urban: "Najpierw zróbmy krok w barażach, potem możemy zająć się "walnięciem"

Urban, zapytany przez WP SportoweFakty o kwestię "walnięcia" Holendrów, odparł żartobliwie: - Nie ma innego wyjścia. Jeśli trzeba ich "walnąć", musimy się zakwalifikować na mistrzostwa. Najpierw jednak zróbmy pierwszy krok w barażach, a potem możemy zająć się tym "walnięciem".

63-latek zdradził też, że przy okazji ceremonii losowania spotkał się z Ronaldem Koemanem. O czym rozmawiali obaj selekcjonerzy?

Urban: - Mieliśmy okazję zamienić parę słów, ale to była bardziej towarzyska rozmowa, nie na temat tego, jak graliśmy w ostatnich spotkaniach między sobą. Jeszcze przed losowaniem, więc nie wiedzieliśmy, że będziemy mogli znowu na siebie trafić.

Urban spotkał się też z delegacją Ukrainy. "Nie powiedzieli nam, gdzie będą grali"

Podczas losowania fazy grupowej mundialu, które odbyło się w Waszyngtonie, obecni byli także Ukraińcy, z którymi Polska może spotkać się w finale baraży do MŚ.

- Przywitaliśmy się z prezesem Andrijem Szewczenką, także z innych członkami delegacji, choć trenera Rebrowa akurat przy tym nie było. Tak czy inaczej, nie powiedzieli nam jeszcze, gdzie będą grali, ale to jest kwestia czasu, ponieważ jest termin, do którego będą musieli się określić. W najbliższym tygodniu będziemy to wiedzieć - zdradził Urban.

Pewne jest to, że Ukraina nie zagra finałowego meczu w Polsce. Obecnie najbardziej skłania się ku opcji gry w Hiszpanii.

- Decyzja należy do nich, tu nie ma co spekulować. Na pewno chcieliby grać przed własnymi kibicami i u siebie, co dzisiaj jest niemożliwe. [...] Tak czy inaczej, gdziekolwiek my byśmy zagrali, wiem, że nasi kibice będą wszędzie. I to jest dla nas najważniejsze - zakończył temat potencjalnej lokalizacji finału baraży Jan Urban.