Boją się Polski po losowaniu grup MŚ! "Nie jesteśmy zadowoleni"

Reprezentacja Polski zna już swój los w kontekście walki o awans na mistrzostwa świata 2026. Biało-Czerwoni trafili do ścieżki barażowej, w której zagrają u siebie z Albanią, a w potencjalnym finale trafią na lepszą drużynę z pary Ukraina - Szwecja. Jeżeli Polsce uda się awansować na mundial, to trafi do grupy F, w której znajduje się Holandia, Japonia oraz Tunezja.

Holandia nie chce grać z Polską. "Koeman nie będzie zadowolony"

Holenderski dziennikarz Stan Wagtman z portalu nu.nl rozmawiał z "Przeglądem Sportowym Onet" po losowaniu grup mistrzostw świata. Z jego słów wynika, że nie jest zadowolony z faktu, że Holandia może znów zmierzyć się z Polską.

- Na Euro Holandia zasłużyła na zwycięstwo, ale już w meczu w Warszawie to Polska powinna wygrać. Holandia zagrała naprawdę źle, Koeman był wtedy wkurzony. W końcu zmierzyliśmy się z lepszym zespołem i już kadra miała problemy. Nie sądzę, że Koeman będzie zadowolony, gdyby Polska weszła po tych ostatnich meczach - powiedział.

Zdaniem Wagtmana Holandia nie trafiła do łatwej grupy na mundialu. - To nie było dobre losowanie. Japonia ma mocny skład i najbardziej obawiamy się tego zespołu. Myślimy, że Tunezję możemy pokonać, ale nie za bardzo jesteśmy zadowoleni, że zagramy z zespołem z barażów. Z czwartego koszyka liczyliśmy na Nową Zelandię, która nie jest taka mocna, ale Polska, Szwecja i Ukraina nie są za dobrymi rywalami, tylko Albanię powinniśmy spokojnie pokonać - dodaje dziennikarz.

Czego Holandia boi się najbardziej w rywalizacji z Polską? - Jak chodzi o polską kadrę, to wiadomo, że najwięcej uwagi zwracamy na Lewandowskiego. Nie strzelił nam gola, ale w Warszawie miał asystę przy bramce. Cały czas jest zagrożeniem, zastanawialiśmy się, czy może ma za duży wpływ na zespół. Poza nim najważniejszym zawodnikiem jest Zieliński. W Holandii znamy też Modera, może do mundialu będzie zdrowy. W pierwszych miesiącach w Feyenoordzie imponował, ale od dawna jest kontuzjowany - tłumaczy Wagtman.

Turniej finałowy mistrzostw świata, których gospodarzami są Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada, odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026 r. Relacje tekstowe na żywo z mundialu w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

