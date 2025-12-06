Polacy pokonali mistrzów świata! Jest awans do ćwierćfinału mundialu!

Spotkanie Polska - Oman przypadło już na pierwszą rundę fazy pucharowej turnieju rozgrywanego w meksykańskim Cancun, ale równie dobrze mogłoby być jego ostatnim meczem. W końcu naprzeciwko siebie stanęli tegoroczni mistrzowie Europy oraz drużyna, która w 2024 roku na własnym terenie sięgnęła po tytuł najlepszej drużyny globu.

Kontrowersyjny rzut karny, musiał interweniować VAR

Od początku spotkania to Biało-Czerwoni przeważali na boisku, byli częściej przy piłce i prezentowali wyższą kulturę gry. Ale równocześnie cały czas musieli mieć się na baczności, gdyż trzykrotnie zostali niebezpiecznie skontrowani przez przeciwników.

Ten trzeci raz miał miejsce już w doliczonym czasie gry, a kiedy gracz z Omanu oddawał strzał, który został powstrzymany wślizgiem przez Kamila Kucharskiego. Po analizie VAR sędziowie uznali, że Polak podczas interwencji faulował rywala i orzekli rzut karny dla Omanu. Następnie Mundhir Alwahaibi pokonał Krystiana Staneckiego i tym sposobem Polacy na przerwę schodzili z bramką straty.

Jest ćwierćfinał! Polacy odwrócili losy meczu w drugiej połowie

Bramka do szatni nie załamała jednak podopiecznych Klaudiusza Hirscha. Wręcz przeciwnie, od początku drugiej połowy rzucili się oni do odrabiania strat, a sprawy w swoje ręce wzięło dwóch zawodników Bartista Toruń. Najpierw kapitan reprezentacji Bartłomiej Dębicki już w dwie minuty po wznowieniu gry popisał się znakomitym uderzeniem, dzięki któremu doprowadził do wyrównania.

Pięć minut później prowadzenie Polakom dał Oliver Zaręba. Akcja rozpoczęła się od Norberta Jaszczaka, który w środkowej strefie boiska przyjął piłkę wybitą przez golkipera Omanu. Następnie odegrał na lewą stronę do Zaręby. Ten z kolei podprowadził piłkę nieco bliżej bramki, zszedł do środka i mocnym strzałem po ziemi zza pola karnego pokonał bramkarza!

Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie. Polacy odnieśli tym samym wielki sukces i wyrzucili za burtę samych mistrzów świata. W ćwierćfinale zmierzą się z lepszą reprezentacją z pary Czechy - Australia.

Polska 2:1 Oman

Bramki: 0:1 Alwahaibi (20+4'), 1:1 Dębicki (22'), 2:1 Zaręba (27')