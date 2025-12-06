"Takiej szmiry nie widziałem". Burza po losowaniu mistrzostwa świata 2026

Piątkowe losowanie mistrzostw świata potrwało ponad dwie godziny i przez większość czasu było pełne uroczystości, materiałów i wstawek, które nie pozwalały nam poznać, jakie mecze zobaczymy w przyszłym roku w Ameryce Północnej. Po długim oczekiwaniu dowiedzieliśmy się jednak, że jeśli Polska awansuje na mundial, to trafi do grupy F. Jej potencjalnymi rywalami zostali Holandia, Japonia oraz Tunezja.

Ekspert nie pozostawił suchej nitki na Trumpie

W pierwszej części wydarzenia w Waszyngtonie w głównej roli wielokrotnie występował Gianni Infantino. Szef piłkarskiej centrali zapowiedział wręczenie pokojowej nagrody FIFA, którą otrzymał Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych przejął mikrofon i przez dłuższy czas przemawiał na scenie. W tamtym momencie daleko nam było do rozpoczęcia losowania, co nie spodobało się wielu kibicom.

Oburzony był też ekspert programu "To jest Sport.pl", Piotr Żelazny. Oto co powiedział dziennikarz:

- Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Takiej szmiry! To znaczy każde losowanie to szmira, każde losowanie to jest coś koszmarnego. Te wszystkie części artystyczne... Ale to, co działo się dzisiaj, przeszło ludzkie pojęcie. Gianni Infantino bijący pokłony do Donalda Trumpa! Nie wiem, czy on się wyprostuje. Kolana od klęczenia muszą go straszliwie boleć - podsumował Żelazny.

Po chwili ekspert dodał jeszcze:

- Jakiś pokaz totalnej uległości, niegodny jego urzędu. I neutralna politycznie FIFA zaplątana w tak polityczny spektakl. [...] Wiedzieliśmy to już wcześniej, że specjalnie na potrzeby tej ceremonii zostanie utworzona pokojowa nagroda FIFA. Gianni Infantino szybciutko wpadł na pomysł, żeby coś takiego powstało, kiedy Donald Trump nie otrzymał pokojowej nagrody Nobla. Postanowił więc go ukoić takim oto pucharkiem - stwierdził Żelazny.

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca 2026 roku.