Nie do wiary. Oto rywale, na których może trafić Polska po wyjściu z grupy MŚ

Reprezentacja Polski już wie, że jeśli wygra swoją ścieżkę barażową, to na przyszłorocznych mistrzostwach świata zagra z Holandią, Japonią i Tunezją. Mecze ze starymi znajomymi z eliminacji do MŚ, a także z turnieju z 2018 roku to dla wielu kibiców powtórka z rozrywki. Niektórzy już analizują, jak może wyglądać przygoda Biało-Czerwonych na mundialu, gdyby udało się na niego awansować i wyjść z grupy. Z kim mogliby się zmierzyć Polacy?

Oto potencjalni rywale Polaków. Brazylia czeka na MŚ

Podopieczni Jana Urbana mogą trafić do grupy F. Przypomnijmy, że do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z 12 grup, a także osiem drużyn z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.

Przyszłość Polaków zależałaby od tego, które miejsce w grupie zajmą. Jeśli uplasowaliby się na drugiej pozycji za plecami faworyzowanych Holendrów, to w 1/16 finału zmierzyliby się z wygranym grupy C. To jedna z potencjalnych "grup śmierci" na mundialu. Zmierzą się w niej Brazylia, Maroko, Szkocja i Haiti.

Gdyby podopieczni Jana Urbana trafili z formą i wygrali grupę, to w 1/16 finału także zmierzyliby się z jedną z drużyn z grupy C. Lepiej byłoby oczywiście wygrać rywalizację grupową, by uniknąć potencjalnego meczu z Brazylią, która jest faworytem w grupie C.

Alternatywnym wariantem jest także awans do fazy pucharowej z trzeciego miejsca. W tym wypadku trudno jednak wyrokować w sprawie potencjalnych rywali. W 1/16 finału zobaczymy osiem najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Ich przyszłość będzie jednak znana dopiero wtedy, gdy dowiemy się, z których konkretnie grup awansują dane zespoły.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca. Na Estadio Azteca Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. Będzie to powtórka meczu otwarcia z 2010 roku. Wówczas w Johanesburgu RPA zremisowało z Meksykiem 1:1, a w pamięci fanów pozostała piękna bramka zdobyta przez Siphiwe Tshabalalę.