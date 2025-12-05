Wymowne słowa po wylosowaniu "polskiej" grupy na MŚ. "Katastrofa"

Losowanie grup mistrzostw świata w Waszyngtonie było pełne atrakcji. Zanim jeszcze doszło do jego właściwej części, oglądaliśmy wręczenie pokojowej nagrody FIFA, którą otrzymał Donald Trump. Następnie prezydent USA wraz z premierem Kanady i prezydentem Meksyku rozpoczęli wyciąganie kuleczek z zespołami, umieszczając swoje reprezentacje do grup A, B oraz D.

To w tej grupie może zagrać Polska. Są reakcje

Po ponad dwóch godzinach od czasu rozpoczęcia uroczystości poznaliśmy skład wszystkich grup przyszłorocznych mistrzostw świata. Polska, która jeszcze oczywiście nie wywalczyła awansu na mundial, będzie mogła zagrać w grupie F. Dzięki Wayne'owi Gretzky'emu (to on wyciągnął kuleczkę z naszym krajem) dowiedzieliśmy się, że potencjalnymi rywalami Biało-Czerwonych są Holandia, Japonia oraz Tunezja.

Niedługo po zakończeniu losowania posypały się komentarze ekspertów na portalu X. "Holandia, Japonia i Tunezja. Fajna grupa, szkoda byłoby nie skorzystać po raz kolejny z łaskawego losu" - napisał Marek Szkolnikowski, były dyrektor TVP Sport.

Żartobliwy wpis umieścił Mateusz Rokuszewski. "Średnio atrakcyjna grupa, będzie mniejszy żal, jeśli wd***my baraże. Tak mniej więcej o 0,00000001% mniejszy" - zaznaczył dziennikarz Meczyków.

Niesłychanie optymistyczny był Michał Pol. "Super! Pamiętacie obietnicę Urbana złożoną Koemanowi, że ich walniemy na turnieju! Trzeba tylko tam wbić!" - stwierdził jeden z właścicieli Kanału Sportowego.

Filip Modrzejewski tymczasem wolał, żeby Polska nie mierzyła się po raz kolejny z Holandią, która była już naszym rywalem w eliminacjach. "Katastrofa. Tyle fajnych egzotycznych rywali i trafiamy taką nudę z Holandią" - stwierdził dziennikarz Sport.pl.

Podobnego zdania, co Modrzejewski, był Przemysław Michalak z Weszło. "Ależ mało ekscytująca grupa. Ileż można grać z Holandią? Japonia była w 2018, a Tunezja w ogóle nie grzeje. Przynajmniej chyba będzie cień szansy, żeby powalczyć. No ale najpierw tam trafmy" - zaznaczył dziennikarz.

Spokój zachował Wojciech Papuga, który podkreślił, że najpierw Polska musi przejść baraże. "Potencjalnie mało porywająca grupa. Oby tylko po 31 marca miało to dla nas jakiekolwiek znaczenie" - podsumował dziennikarz TVP Sport.