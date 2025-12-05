Kompromitacja na oczach świata. FIFA przekracza kolejne granice żenady

Jeśli w marcu przyszłego roku reprezentacja Polski wyeliminuje Albanię, a później lepszego z pary Ukraina - Szwecja, to na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie zagra z Holandią, Japonią oraz Tunezją - to efekt losowania grup turnieju finałowego, które odbyło się w piątek wieczorem w Waszyngtonie.

REKLAMA

Losowanie było wielkim świętem, na którym obok prezydenta USA - Donalda Trumpa - i szefa FIFA - Gianniego Infantino - pojawiły się wielkie gwiazdy sportu i showbiznesu. Ceremonię losowania prowadziła supermodelka - Heidi Klum - a pomagały jej byłe gwiazdy sportu: Shaquille O’Neal, Tom Brady, Wayne Gretzky i Rio Ferdinand. W części artystycznej wystąpili zaś Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger, Robbie Williams oraz grupa Village People. Poza występami artystycznymi odbyła się ceremonia FIFA, która pierwszy raz w swojej historii wręczyła pokojową nagrodę. Otrzymał ją prezydent USA Donald Trump. W sieci zawrzało po jego zachowaniu i samej decyzji federacji. Można przeczytać o żenadzie i kompromitacji FIFA.

Najważniejsze było jednak to, kto z kim zagra już za niewiele ponad pół roku w trakcie największych w historii mistrzostw świata. Największych, bo pierwszy raz rozegranych w aż trzech krajach. Największych, bo pierwszy raz zagra w nich 48 reprezentacji z całego świata.

Wszystko to, co wydarzyło się w Waszyngtonie omówimy w kolejnym programie "To jest Sport.pl", w którym gośćmi Konrad Fersztera będą Piotr Żelazny z TVP Sport oraz były reprezentant Polski Jakub Kosecki.